Selektor Enrique v bran Ramosu: Tudi tretjo in četrto 11-m bi izvedel on

Branilec in kapetan španske reprezentance Sergio Ramos je prvič po 9. maju 2018 zgrešil enajstmetrovko. Po uspešno izvedenih 25 strelih z bele točke (tako v dresu Reala kot španske reprezentance) je v soboto na tekmi v Švici zgrešil kar neverjetni dve enajstmetrovki. In to na kakšen način.

Kapetanu španske reprezentance, ki očitno ni imel svojega večera v Baslu, je po tekmi stopil v bran tudi selektor Španije Luis Enrique, ki je jasno in glasno poudaril: "Če bi imeli tretjo enajstmetrovko, bi jo izvedel Sergio Ramos. Četrto? Tudi ta bi pripadla Ramosu." Zaupanje, ki si ga nedvomno želi vsak kapetan. icon-expand Yann Sommer je Ramosu 'snel' oba 'penala'. FOTO: AP Slab večer Ramosa je vsaj malce omilil rezervist Gerard Moreno, ki je v 89. minuti, le devet minut po vstopu, postavil končni izid tekme v Baslu – 1:1. "Sergio je rojen zmagovalec. Danes mu ni uspelo zadeti dveh enajstmetrovk, toda odigral je ogromno tekem – veliko porazov, veliko zmag. Ima veliko izkušenj," je kapetanu v bran stopil tudi Moreno."Danes mu enajstmetrovki nista uspeli, toda ne vem, koliko jih je pred tem spremenil v zadetke. Ni nekaj, kar bi nas moralo skrbeti. Mislim, da jo bo, ko bo prišla nova enajstmetrovka, vzel in zadel," je dodal napadalec Villarreala, ki je Španijo rešil poraza, ki pa ne bi bil kritičen. Točka v boju za prvo mesto namreč za Špance ničesar ne spremeni. Če si Furia želi na zaključni turnir, mora tekmo z Nemci dobiti. Španija je bila v zaostanku sicer vse od zadetka Remoja Feulerja v 26. minuti, šele v 89.minuti je izenačil Gerard Moreno. Ramosovi zgrešenienajstmetrovki si lahko ogledate tukaj. Odločila bo tekma v Sevilli

Španija je v skupini 4 zdaj druga, ker je Nemčija doma ugnala z Ukrajino s 3:1. Nemci imajo točko prednosti pred Španijo in na zadnji medsebojni tekmi v torek v Sevilli potrebujejo le remi za osvojitev prvega mesta. Španija za zaključni turnir potrebuje zmago. "Proti Švici smo želeli zmagati, borili smo se do konca, ni bilo dovolj, iztržili smo remi. Za nami je zelo zahtevna tekma, toda še vedno je vse v naših rokah,"je zaključil Moreno.