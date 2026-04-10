Selektor Francije na ožjem seznamu za novega trenerja Real Madrida

Potem ko je leta 2025 klop galaktikov zapustil Carlo Ancelotti, je v njegove čevlje stopil Xabi Alonso, ki je pred prihodom v Španijo z Bayerjem iz Leverkusna v Nemčiji kazal odlične predstave.

Zaradi slabih predstav in poraza v finalu španskega superpokala je mesto glavnega trenerja prevzel Alvaro Arbeloa, ki je pred tem treniral drugo ekipo Reala. Kljub dobrim odnosom med Arbeloo in predsednikom Reala Florentinom Perezom se zdi, da bo Španec po koncu letošnje sezone zapustil klop galaktikov.