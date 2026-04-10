Nogomet

Selektor Francije na ožjem seznamu za novega trenerja Real Madrida

Madrid, 10. 04. 2026 15.36 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
Didier Deschamps

Real Madrid je zaradi rezultatov, ki jih je z Bayerjem iz Leverkusna v Nemčiji dosegal španski trener Xabi Alonso, lansko poletje Španca zvabil v svoje vrste. Zaradi neprepričljivih predstav belega baleta in poraza v finalu španskega superpokala proti največjemu tekmecu Barceloni je vodstvo kluba z Alonsom sporazumno prekinilo pogodbo. Trenerski stolček belega baleta je vsaj do konca sezone prevzel še en nekdanji član Reala Alvaro Arbeloa. Po poročanju RMC Sporta je na ožjem seznamu za novega trenerja Reala sedanji selektor Francije Didier Deschamps, ki mu bo konec meseca julija potekla pogodba.

Potem ko je leta 2025 klop galaktikov zapustil Carlo Ancelotti, je v njegove čevlje stopil Xabi Alonso, ki je pred prihodom v Španijo z Bayerjem iz Leverkusna v Nemčiji kazal odlične predstave.

Zaradi slabih predstav in poraza v finalu španskega superpokala je mesto glavnega trenerja prevzel Alvaro Arbeloa, ki je pred tem treniral drugo ekipo Reala. Kljub dobrim odnosom med Arbeloo in predsednikom Reala Florentinom Perezom se zdi, da bo Španec po koncu letošnje sezone zapustil klop galaktikov.

Didier Deschamps se bo po koncu letošnjega svetovnega prvenstva poslovil z mesta selektorja francoske reprezentance. Vodenje galskih petelinov je prevzel leta 2012 in v tem času osvojil svetovno prvenstvo ter Ligo narodov.

Francoski trener je v svojem poklicu zelo cenjen. Je rojeni vodja in zmagovalec. Poleg uspehov s Francijo je leta 2010 po osmih letih suše z Olympiqueom osvojil francosko prvenstvo. Nenazadnje za Real igrajo tudi pomembni člani francoske reprezentance Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni in Eduardo Camavinga, s katerimi ima Deschamps dobre odnose. Zaradi vseh teh razlogov je 57-letnik v ožjem krogu favoritov za trenerski stolček belega baleta.

Zahović ekskluzivno: Čeferin je general in vojaki se odzovemo

Nenavaden uvod novega športnega direktorja zmajev

Preobrat: Sean P Spears opustil očetov priimek v podporo mami
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Meryl Streep: Vloga babice je najlepša med vsemi
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
Ekskluzivno: Kaj se skriva za nasmehom Kaje Casar po finalu šova?
Kaja in Karlo: "Ko bova imela otroke, bova pripovedovala o tem, kako sva se spoznala"
To si je princesa Diana mislila o 'najljubšem' sinu kraljice Elizabete
8 simptomov menopavze, ki ženskam povzročajo največje preglavice
Simptomi kolorektalnega raka, ki jih večina spregleda
6 žit, bogatih z beljakovinami, za katera še niste slišali
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Viralni jutranji trend '50 skokov': ali res pospeši metabolizem ali je le še ena spletna iluzija?
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Zavrnili so jo pri več kot 200 službah – težava ni bila v njej, ampak v sistemu zaposlovanja
Poklici, ki kljub umetni inteligenci zagotavljajo prihodnost: kje je vaša prednost?
Odškodnine v zdravstvu: Kdaj gre za medicinsko napako in kdaj za zaplet?
Skrivne spolne fantazije: Kako začeti pogovor o tem
Polnite telefon narobe? To so napake, ki jih delamo vsi
Prepozno za uspeh? Pedro Pascal dokazuje, da starost ni ovira
To so skriti simptomi anksioznosti pri moških – jih prepoznate?
Čudovita trata – poznate pravilo treh dni?
Notranji oblikovalci razkrivajo: Te barve naredijo vaš dom prestižen
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Rahli rogljički, ki se topijo v ustih
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Creed: Rojstvo legende
Sanjski moški
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
