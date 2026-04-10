Selektor Francije na ožjem seznamu za novega trenerja Real Madrida

Potem ko je leta 2025 klop galaktikov zapustil Carlo Ancelotti, je v njegove čevlje stopil Xabi Alonso, ki je pred prihodom v Španijo z Bayerjem iz Leverkusna v Nemčiji kazal odlične predstave.
Zaradi slabih predstav in poraza v finalu španskega superpokala je mesto glavnega trenerja prevzel Alvaro Arbeloa, ki je pred tem treniral drugo ekipo Reala. Kljub dobrim odnosom med Arbeloo in predsednikom Reala Florentinom Perezom se zdi, da bo Španec po koncu letošnje sezone zapustil klop galaktikov.
Didier Deschamps se bo po koncu letošnjega svetovnega prvenstva poslovil z mesta selektorja francoske reprezentance. Vodenje galskih petelinov je prevzel leta 2012 in v tem času osvojil svetovno prvenstvo ter Ligo narodov.
Francoski trener je v svojem poklicu zelo cenjen. Je rojeni vodja in zmagovalec. Poleg uspehov s Francijo je leta 2010 po osmih letih suše z Olympiqueom osvojil francosko prvenstvo. Nenazadnje za Real igrajo tudi pomembni člani francoske reprezentance Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni in Eduardo Camavinga, s katerimi ima Deschamps dobre odnose. Zaradi vseh teh razlogov je 57-letnik v ožjem krogu favoritov za trenerski stolček belega baleta.
