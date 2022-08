Selektor Jarc objavil seznam za Kazahstan in Wales

Slovenija je v dosedanjih osmih tekmah v kvalifikacijski skupini I zbrala 14 točk, kar jo uvršča na tretje mesto. Za drugouvrščenim Walesom zaostaja dve točki.

Slovenske igralke in selektor merijo na drugo mesto v skupini. najprej jo čaka tekma s Kazahstanom 2. septembra v Kranju, štiri dni pozneje še z Walesom v gosteh. Slovenija je sicer odločilni del kvalifikacij pričakala kot 45. reprezentanca na svetu, tako visoko Slovenke niso bile še nikoli.

"Prišli smo do zaključka zadnjega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Pred nami sta še dve tekmi - proti Kazahstanu in Walesu. Cilji so jasni. Punce so ciljno dobro usmerjene, vedo, kaj morajo storiti. Prisotna je velika želja po uspehu, da osvojimo to drugo mesto, za kar pa bo treba do treh točk na obeh tekmah," je za NZS dejal selektor Borut Jarc.