Selektor Kek lažje diha: Stojanović nared za tekmo z Danci

"Nisem povsem mirno spal zaradi omenjenih težav, na vsakem treningu sem poskusil vaditi, pa ni šlo, ob poškodbi mišice obstaja veliko tveganje, tako da je bil potreben čas," je dodal. Eden ključnih igralcev v ekipi Matjaža Keka in eden najboljših posameznikov v zadnjih kvalifikacijah ima za sabo pestro kariero, 28-letnik se s položaja bočnega branilca vse bolj seli v bolj napadalne vode in je neumoren na krilnem položaju, kar pogosto spravlja ob živce njegove "paznike".

Peki, kot tudi imenujejo hitronogega nogometaša, vedno znova poudarja, da je igranje za reprezentanco nekaj posebnega, kakršna je bila tudi sredina dobrodošlica lokalnega prebivalstva, ki se je množično udeležilo uvodnega treninga. "Čeprav med njimi ni bilo veliko Slovencev, pa je bilo veliko otrok in lepo je, da jim lahko damo nekaj pozitivnega," se je spomnil včerajšnjega dogodka, na katerem sta razumljivo največ pozornosti z avtogrami požela Jan Oblak in Benjamin Šeško .

Kljub bližini prvenstva pa sam pravi, da živčnosti še ne čuti. "Ni treme ali česar koli. Ko spremeniš državo, potrebuješ kakšen dan, da se privadiš. Zavedamo se, da se bo počasi začelo, a moramo ostati sproščeni. Seveda bo prišla pozitivna trema, ki pa je dobrodošla," je priznal in poudaril, da je Nogometna zveza Slovenije vse organizirala na vrhunski ravni. "Počutimo se kot na Brdu pri Kranju," je povedal in se pošalil, da pa vendarle je malce drugače, ker se z natakarji ne pogovarjajo slovensko.

Skupaj z njima in soigralci iz izbrane vrste so večinoma tovrstne turnirje spremljali na poletnih dopustih. "Res je, da smo na dopustih gledali takšne tekme. Ampak ni lepšega dopusta, kot je to, kar doživljam zdaj," je pripomnil in povedal, da si bodo v svoji bazi v hotelu v idilični in zelenja polni okolici v bližini Wuppertala (to mesto velja sicer za najbolj zeleno v Nemčiji) skupaj ogledali tudi petkovo uvodno tekmo EP.

"Tam imamo skupnem prostor, velik televizor in slovenske programe. Tekmo si bomo ogledali, a se že osredotočali na naše stvari," je pripomnil in pojasnil, da se bodo resnejše analize Dancev lotili danes, a da jih že tako dobro poznajo, saj so bili nenazadnje v isti kvalifikacijski skupini za EP. Takrat so doma igrali 1:1 in bili blizu zmagi, v gosteh pa izgubili z 1:2 in bili precej oddaljeni od uspeha.

"Mislim, da smo pokazali, da če delujemo kot ekipa, lahko naredimo marsikaj. Posameznik ne more ničesar. Vsi vemo, da imamo veliko dobrih igralcev, ampak naš adut je cela Slovenija," je povedal in nadaljeval: "V Ljubljani smo proti Dancem odigrali res dobro tekmo, na Danskem pa je bil dokaz, da če nismo maksimalni, imamo težave. Vseeno smo pokazali, da lahko igramo z njimi, ampak moramo biti dovolj agresivni."