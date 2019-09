Selektor Kek po zmagi nad Poljaki: Izraz na obrazih nogometašev je bil pravi

Izjemna slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič v zadnjih dneh navdušujeta na španski Vuelti, kar naj bi bil po besedah selektorja slovenske nogometne izbrane vrste Matjaža Keka pravšnji pokazatelj za njegove izbrance, da pravi pristop in neizmerna želja vselej vodita do želenega rezultata.



"Fanta (Tadej Pogačar in Primož Roglič, op. p.) sta pokazala, kaj pomeni v vrhunskem športu imeti ta izraženi voljni trenutek. Kljub veliki utrujenosti sta zmogla iz sebe iztisniti še tisto nekaj več, kar ju dela tako posebna. In verjamem, da se je to preneslo tudi na slovenske nogometaše. Vesel sem, da smo odigrali eno pravo, moško tekmo pred polnimi Stožicami. Vzdušje tako v garderobi kot tudi na tribunah je bilo odlično, zato je zmaga proti Poljski le posledica tega. Toda že čez dva dni nas čaka nova, zahtevna preizkušnja proti tekmecu, ki bo v Stožicah storil vse, da pride do potrebnih treh točk," je po zasluženi zmagi na novinarski konferenci dejal slovenski selektor.