Selektor Kek predstavil ekipo za Poljsko in Izrael

Za predstavitev reprezentančnega seznama so si pri Nogometni zvezi Slovenije (NZS) ob koncu počitnic zamislil nekoliko nenavadno prizorišče. Ker bosta kvalifikacijski tekmi v začetku septembra, so nogometno dogajanje povezali še z začetkom novega šolskega leta. Matjaž Kek je zato seznam tokrat predstavil v Mariboru na svoji nekdanji osnovni šoli OŠ bratov Polančičev.

Seveda se Kek ni mogel izogniti vprašanju o šoli in nogometu; nogometnim nadebudnežem, ki so zapolnili prvi vrsti učilnice, v kateri je potekala konferenca, je pošteno priznal, da mu je bil v otroštvu nogomet ljubši."A se z leti zaveš, da je tudi šola izjemno pomembna. Upam, da boste tudi vi imeli radi šport in boste dovolj pridni v šoli, da boste lahko to izkoristili," je Kek svetoval nogometnim upom.

Pri vprašanjih o bližnji prihodnosti članske ekipe pa je bil tudi zelo neposreden. "Sredi kvalifikacijskega cikla smo in ni kaj dosti računati. Potrebujemo točke in naredili bomo vse, da bomo do teh točk prišli. Ne glede na to, da sta to težka nasprotnika. A če hočeš nekaj narediti, moraš razmišljati pozitivno. S pomočjo polnih Stožic moramo priti do cilja, cilj pa so točke."