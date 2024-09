Selektor Kek prejel mestni pečat Maribora

Pri predaji pečata Vogrinu je mariborski župan povedal, da se mu ta podeljuje zaradi njegovega pogosto spregledanega dela, čeprav je nenadomestljivo. Profesor na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru, predstojnik Inštituta za športno medicino in nekdanji strokovni direktor UKC Maribor je že desetletja tudi vodja medicinske oskrbe v nogometnem klubu Maribor. Že več let spremlja slovenske športnike na športnih prizoriščih, kot vodja zdravniške službe je obiskal več olimpijskih iger, na letošnje v Parizu je odletel takoj po koncu nogometnega evropskega prvenstva.

Obrazložitev za predajo mestnega pečata Keku skoraj ni potrebna, je zapisala Mestna občina Maribor. Mariborski nogometaš, trener in slovenski selektor je združil vso Slovenijo, ki je navijala za slovenske nogometaše v Nemčiji."Hvaležni smo, da se ni odpovedal Mariboru in da kot Mariborčan prispeva k povezanosti Slovenije. Tako ponosni in zavedni Mariborčani in Slovenci, kot smo bili na letošnjem nogometnem prvenstvu, nismo bili že dolgo," so še zapisali na mariborski občini.