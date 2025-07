'Super ponosen na punce'

Selektor Saša Kolman na drugi tekmi v Perthu ni mogel računati na Saro Makovec (soigralke so se je spomnile na začetku tekme), ki si je na prvi tekmi strgala vez v kolenu. Nekaj manj kot 15000 gledalcev na stadionu HBF Park je videlo dva zadetka, na vsaki strani po enega, in številne lepe priložnosti. "Vedeli smo, da bo druga tekma drugačna in težja. Avstralke so tekmo začele z najmočnejšo postavo. Sigurno se nam je poznala utrujenost od celotnega potovanja in od prve tekme. A so punce zdržale. Med polčasom smo se domenili še par stvari, ki smo jih v nadaljevanju menjali. Kapo dol puncam, ki so v drugem polčasu prevzele dominanco na igrišču in na koncu šle po zmago. Prav je, da so vse punce dobile priložnost – tudi mlade, ki so debitirale. Zelo sem vesel za njih. To je ena super izkušnja. Mi pa smo na koncu tekmo končali s šestimi mladimi igralkami in pritiskali do konca – do izenačenja in imeli še priložnost za zmago. Super ponosen sem," je za uradno speltno stran NZS povedal selektor Saša Kolman.