Fuzbal z Matjažem Kekom: Pogrešam kapo, trenirko in igrišče

Matjaž Kekkomaj čaka na nove izzive. Kekova oprema ob robu igrišča je morda koga zmotila, a sam pravi, da se v njej najbolje počuti.

"Le enkrat sem vodil tekmo v obleki, na Wembleyju," razkrije selektor, ki nas skozi debato popelje od Maribora njegove mladosti prek Ljubljane in Bežigrada ter spet Ljudskega vrta s Poljaki in Rusi do Reke in nazaj v Slovenijo.

Vmes pa se zvrstijo generacije slovenskih velemojstrov, ki jih neizmerno ceni, a ne bi nikogar prosil, da je vodja izbrane vrste, kaj šele, da bi se sploh odzval njegovemu povabilu. Če prisluhnete pogovoru do konca, boste izvedeli, kdo oziroma kaj so "kamilice", kaj pravi o "slovenski Rijeki" in da Kekova ljubezen do glasbe in mikrofona še tli ...