Selektor Nigerije je za poraz svojih varovancev okrivil vudu magijo

Nigerijska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu leta 1994 osvojila prvo mesto v skupini in bila zelo blizu senzacionalne zmage nad Italijo, 32 let pozneje pa nova generacija nigerijskih zvezdnikov ne bo nastopala na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki. Za to je kriv poraz proti Kongu, ki je slavil po enajstmetrovkah.

Čeprav so Victor Osimhen , Ademola Lookman , Alex Iwobi , Calvin Bassey in druščina vodili že po treh minutah igre, je Kongo v 32. minuti odgovoril preko napadalca Alanyaspora Meschacka Elie . Ljubitelji nogometa na stadionu princa Moulayja Hassana v maroškem Rabatu več niso videli zadetkov do izvajanja enajstmetrovk.

Takrat naj bi na sceno stopila vudu magija, tako vsaj trdi selektor Nigerije in nekdanji reprezentant Malija Eric Chelle. Selektor Konga je v 120. minuti na gol postavil rezervnega vratarja Timothyja Fayuluja, ki je z dvema obrambama postal novi narodni heroj, Chelle pa je prepričan, da je njegove roke "vodilo" čarovništvo. Še pred neuspešnim strelom svojega varovanca Semija Ajayija v šesti seriji enajstmetrovk je Chelle vztrajno pogledoval proti enemu od članov strokovnega štaba pri nasprotnikih. Vzklikal je v njegovo smer, strela Ajayija sploh ni spremljal. Ko je ugotovil, da je bil nigerijski nogometaš neuspešen, se je pognal proti neimenovanemu zastopniku nasprotnikov.

"Med enajstmetrovkami je moški iz Konga izvajal vudu magijo. Vsakič, vsakič, čisto vsakič je to počel, zato sem bil malo nervozen," je po tekmi dejal Chelle.