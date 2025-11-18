Svetli način
Nogomet

Selektor Nigerije je za poraz svojih varovancev okrivil vudu magijo

Rabat, 18. 11. 2025 10.10 | Posodobljeno pred 20 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.D.
Komentarji
4

Nigerijska nogometna reprezentanca se prvič po letu 1990 ni uspela uvrstiti na dve zaporedni svetovni prvenstvi. Tokrat je pot Nigerijcev v kvalifikacijah zaustavil Kongo, ki je v finalu playoffa slavil po enajstmetrovkah. Po obračunu je selektor Nigerije Eric Chelle želel fizično obračunati z enim od članov strokovnega štaba Konga. Obtožil ga je uporabe vudu magije.

Nigerijska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu leta 1994 osvojila prvo mesto v skupini in bila zelo blizu senzacionalne zmage nad Italijo, 32 let pozneje pa nova generacija nigerijskih zvezdnikov ne bo nastopala na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki. Za to je kriv poraz proti Kongu, ki je slavil po enajstmetrovkah.

Selektor Nigerijske nogometne reprezentance Eric Chelle
Selektor Nigerijske nogometne reprezentance Eric Chelle FOTO: AP

Čeprav so Victor Osimhen, Ademola Lookman, Alex Iwobi, Calvin Bassey in druščina vodili že po treh minutah igre, je Kongo v 32. minuti odgovoril preko napadalca Alanyaspora Meschacka Elie. Ljubitelji nogometa na stadionu princa Moulayja Hassana v maroškem Rabatu več niso videli zadetkov do izvajanja enajstmetrovk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Takrat naj bi na sceno stopila vudu magija, tako vsaj trdi selektor Nigerije in nekdanji reprezentant Malija Eric Chelle. Selektor Konga je v 120. minuti na gol postavil rezervnega vratarja Timothyja Fayuluja, ki je z dvema obrambama postal novi narodni heroj, Chelle pa je prepričan, da je njegove roke "vodilo" čarovništvo. Še pred neuspešnim strelom svojega varovanca Semija Ajayija v šesti seriji enajstmetrovk je Chelle vztrajno pogledoval proti enemu od članov strokovnega štaba pri nasprotnikih. Vzklikal je v njegovo smer, strela Ajayija sploh ni spremljal. Ko je ugotovil, da je bil nigerijski nogometaš neuspešen, se je pognal proti neimenovanemu zastopniku nasprotnikov.

"Med enajstmetrovkami je moški iz Konga izvajal vudu magijo. Vsakič, vsakič, čisto vsakič je to počel, zato sem bil malo nervozen," je po tekmi dejal Chelle. 

nigerija kongo svetovno prvenstvo vudu Eric Chelle
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kuopio
18. 11. 2025 11.01
+1
A si predstavljate, da bi naš Kek to rekel za Albose? Da so nas začarali...
ODGOVORI
1 0
Blue Dream
18. 11. 2025 11.05
razlog je da so igrali na burek pogon... za zdravje ga ni prehlada
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
18. 11. 2025 10.59
+1
Kek bi tud najrajš
ODGOVORI
1 0
