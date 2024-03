'Selektor je del nas, v težkih trenutkih moramo biti skupaj in igrati zanj'

Stožice so v torek zvečer videle mogoče najboljšo predstavo te generacije slovenskih nogometašev. Slovita Portugalska je bila večino tekme popolnoma nemočna, in čeprav je to bila prijateljska tekma, je igra domačih nogometašev odlična spodbuda pred težko pričakovanim Eurom.

Skoraj vsi nogometaši v slovenskih dresih so sinoči blesteli, srce in duša ekipe pa so bili vezisti. Vsak na svoj način in s svojimi prednostmi. V slovenskem dresu vedno dinamični in neumorni Peter Stojanović je bil nevaren ob vsakem protinapadu. Timi Max Elšnik je odlično vodil tempo igre in dosegel drugi zadetek na tekmi. Prvega je dosegel vedno zanesljivi in disciplinirani Adam Gnezda Čerin, Sandi Lovrić pa je z izjemno agresivno in odločno igro predvsem v obrambnih zadolžitvah soigralcem pokazal pot do enakopravnosti z zvezdniško ekipo na drugi strani. "Proti takim nasprotnikom je zelo pomembno, da smo agresivni. Če jim daš preveč prostora, je zelo težko," je svoj pristop po tekmi predstavil Lovrić. Njegova odločnost v vsakem dvoboju z nasprotniki je verjetno prišla do živega marsikaterem Portugalcu, največji med njimi pa s številnimi protesti v smeri sodnikov svojih čustev ni skrival. "Cristiano ima ta karakter, kar ga je tudi pripeljalo do tega, da je skupaj z Messijem najboljši nogometaš v zgodovini," je zvezdnika po tekmi ravno v trenutku, ko se je ta na poti na avtobus sprehajal mimo njega, hvalil igralec Udineseja.

Cristiano Ronaldo in Sandi Lovrić FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Dodatno motivacijo je zagotovo predstavljala ponovna odsotnost selektorja Matjaža Keka zaradi družinskih zadev. "Selektor je del nas, ko so težki trenutki moramo biti skupaj in igrati tudi zanj," je povezanost reprezentantov in strokovnega štaba opisal Lovrić. Pred in med tekmo je veliko domačih navijačev največ pozornosti in najglasnejši aplavz namenilo Cristianu Ronaldu, a Lovrića to ni zmotilo: "Kariera Cristiana Ronalda ni pod vprašajem. Je absolutna legenda v našem športu, eden najboljših dveh nogometašev v zgodovini. Lahko smo veseli, da smo ga lahko pripeljali v Sloveniji. Tudi zato, ker smo dokazali, da smo dosegli raven potrebno za to, da si želijo take reprezentance igrati z nami."

Nogometaše zdaj čaka zaključek klubske sezone in ključno obdobje priprav na Euro. "Zavedamo se kako pomembno je, da se čez šest mesecev vrnemo zdravi in pripravljeni," zaključi Lovrić, ki se bo na kratko pot v Videm odpravil z Jako Bijolom. Adam Gnezda Čerin je na igrišču tako zanesljiv in miren, da se njegova vloga v reprezentanci velikokrat podcenjuje. A tokrat je po doseženem zadetku skupaj z vsemi v Stožicah glasno zavriskal in opozoril nase. Pri zadetku sta odlično sodelovala z Benjaminom Šeškom, ki je nogometašu Panathinaikos odlično podal, Gnezda Čerin pa je akcijo zaključil v svojem slogu, mirno in preudarno.

