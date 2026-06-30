Selektorjev obraz 'izbrisali', zvezdnik se opravičuje, Južna Koreja žaluje

Južnokorejski nogometni navijači, jezni zaradi izpada države v prvem krogu SP, so v torek zjutraj pozdravili vračajočo se ekipo z enim sporočilom za selektorja Hong Myungboja: da se je njegov čas že potekel. Hong, nekdanji branilec reprezentance, je v nedeljo sicer že odstopil. Južnokorejski javni radiotelevizijski servis KBS je bil nad predstavami reprezentance tako zgrožen, da je obraz zdaj nekdanjega selektorja med prenosom novinarske konference zakril in poslal jasno sporočilo, da po mnenju njegovih urednikov ni vreden njihove pozornosti. Policija je zaprla pot od terminala do čakajočega avtobusa z reprezentanco zunaj, v bližini pa se je kljub temu zbralo več deset protestnikov. "Južnokorejski nogomet je mrtev," je pisalo na transparentu, ki so ga ob prihodu avtobusa dvignili navijači, ki so ure čakali na mednarodnem letališču Incheon.

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Uvrstitev v izločilne boje se je zdela dosegljiva tudi na temelju številnih zmag brez poraza pred SP v ZDA, Mehiki in Kanadi, dokler šokanten poraz z 0:1 proti nižje uvrščeni na svetovni lestvici Južni Afriki v zadnji tekmi skupinskega dela ni končal njihovega nastopa. "Iskreno ne vem, kje naj začnem. Ne morem se pretvarjati, da se ni nič zgodilo, in nočem bežati pred realnostjo," je Son zapisal na Instagramu. "Najprej in predvsem se želim iskreno opravičiti prebivalcem Južne Koreje in vsem navijačem, ki so podpirali in imeli radi našo nogometno reprezentanco ... Če sem iskren, tudi zdaj ni lahko sprejeti te realnosti," je dodal. Nekdanji kapetan Tottenhama Heungmin Son je bil v prvem polčasu proti Južni Afriki na klopi, ko bi bil remi verjetno dovolj za napredovanje Južne Koreje. S tremi osvojenimi točkami je azijska reprezentanca izpadla kot ena izmed štirih slabšeuvrščenih reprezentanc po skupinskem delu.

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