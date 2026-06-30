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Nogomet

Selektorjev obraz 'izbrisali', zvezdnik se opravičuje, Južna Koreja žaluje

Seoul, 30. 06. 2026 09.40 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
Selektor Južne Koreje na novinarski konferenci po izpadu iz svetovnega prvenstva

Južnokorejski kapetan Heungmin Son, kapetan južnokorejske nogometne reprezentance, se je opravičil navijačem po izpadu ekipe v prvem krogu svetovnega prvenstva. Hiter izpad je po Sonovih besedah težko sprejeti. O ogorčenosti ljubiteljev nogometa v tej državi pa veliko pove tudi poteza ene od tamkajšnjih

Južnokorejski nogometni navijači, jezni zaradi izpada države v prvem krogu SP, so v torek zjutraj pozdravili vračajočo se ekipo z enim sporočilom za selektorja Hong Myungboja: da se je njegov čas že potekel. Hong, nekdanji branilec reprezentance, je v nedeljo sicer že odstopil. Južnokorejski javni radiotelevizijski servis KBS je bil nad predstavami reprezentance tako zgrožen, da je obraz zdaj nekdanjega selektorja med prenosom novinarske konference zakril in poslal jasno sporočilo, da po mnenju njegovih urednikov ni vreden njihove pozornosti.

Policija je zaprla pot od terminala do čakajočega avtobusa z reprezentanco zunaj, v bližini pa se je kljub temu zbralo več deset protestnikov. "Južnokorejski nogomet je mrtev," je pisalo na transparentu, ki so ga ob prihodu avtobusa dvignili navijači, ki so ure čakali na mednarodnem letališču Incheon.

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Uvrstitev v izločilne boje se je zdela dosegljiva tudi na temelju številnih zmag brez poraza pred SP v ZDA, Mehiki in Kanadi, dokler šokanten poraz z 0:1 proti nižje uvrščeni na svetovni lestvici Južni Afriki v zadnji tekmi skupinskega dela ni končal njihovega nastopa.

"Iskreno ne vem, kje naj začnem. Ne morem se pretvarjati, da se ni nič zgodilo, in nočem bežati pred realnostjo," je Son zapisal na Instagramu. "Najprej in predvsem se želim iskreno opravičiti prebivalcem Južne Koreje in vsem navijačem, ki so podpirali in imeli radi našo nogometno reprezentanco ... Če sem iskren, tudi zdaj ni lahko sprejeti te realnosti," je dodal.

Nekdanji kapetan Tottenhama Heungmin Son je bil v prvem polčasu proti Južni Afriki na klopi, ko bi bil remi verjetno dovolj za napredovanje Južne Koreje. S tremi osvojenimi točkami je azijska reprezentanca izpadla kot ena izmed štirih slabšeuvrščenih reprezentanc po skupinskem delu.

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Son je sicer nato igral ves drugi polčas, a ni uspel preobrniti zaostanka, kar je sprožilo jezne kritike glavnega trenerja Hong Myungboja, ki je v nedeljo nato odstopil.

Sonov četrti nastop na SP bi bil lahko tudi njegov zadnji. Na vprašanja o tem, ali bo po turnirju še naprej zastopal reprezentanco, pa dejal, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da si ponovno pridobi srca navijačev.

"Namesto da bi zdaj poskušal vse izraziti z besedami, bom storil vse, kar je v moji moči, da si ponovno pridobim srca južnokorejskega ljudstva in nogometnih navijačev. Boril se bom z vsem, kar imam, da vam spet prinesem veselje," je dejal Son, ki bo prihodnji mesec dopolnil 34 let.

južna koreja svetovno prvenstvo

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