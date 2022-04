Selfie njenega življenja: v dvigalu srečala zvezdnike PSG-ja

Nič kaj poseben dan mlade Rusinje Marte Silcenko med njenim bivanjem v Parizu. Mlada igralka golfa se je napotila v hotelsko telovadnico, kjer je bila nastanjena, toda niti v sanjah si ni predstavljala, koga bo srečala med potjo. V dvigalu je naletela na smetano pariškega nogometnega velikana PSG-ja. 17-letnica je tam srečala Lionela Messija, Sergia Ramosa, Kyliana Mbappeja, Neymarja, Achrafa Hakimija, Juana Bernata, Marquinhosa, Nuna Mendesa in Kimpembeja. Seveda si je najstnica za spomin posnela nekaj fotografij. Te so nastale in tudi postale viralne nekaj trenutkov pred nedeljskim dvobojem vodilnih v francoskem prvenstvu, kjer so se Parižani udarili z Marseillom. Uspešnejša je bila četa, ki jo vodi Pochettino, ta se je z novo zmago (2:1) še utrdil na vodilnem mestu prvenstva.