'Sem v Savdski Arabiji, član Al-Hilala' in na račun je padlo prvih 500.000'

"Sem v Savdski Arabiji, član Al-Hilala," je v videoposnetku na klubskih družbenih omrežjih dejal Neymar, ki je v PSG prišel leta 2017 iz Barcelone za rekordnih 222 milijonov evrov.

V soboto ga ni bilo v ekipi, ki je v prvem krogu francoskega prvenstva igrala 0:0 proti Lorientu, trener pariškega moštva Luis Enrique pa ga ni imel v načrtih za to sezono.

Kolikšna bo Neymarjeva plača, ni objavljeno, domnevajo, da bo bistveno višja od 25 milijonov evrov na leto, ki jih je zaslužil pri PSG. Francoski Foot Mercato poroča, da naj bi Neymar poleg privatnega letala, ki mu bo v času igranja v Savdski Arabiji venomer na voljo in ogromni vili s številnimi služabniki, od Al Hilala in Savdskega investicijskega fonda ob vsaki objavi na svojih profilih na družbenih omrežjih, ki bo promovirala to državo, prejel krepkih pol milijona evrov.