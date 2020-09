Semedo iz Barcelone tudi uradno prestopil k Wolverhamptonu

Nelson SemedoBarcelono zapušča po treh sezonah, leta 2017 je v blaugrano prišel iz Benfice. V tem času je zbral 122 nastopov: 82 v La Ligi, 23 v Ligi prvakov, 16 v kraljevem pokalu in dva v španskem super pokalu. "Hvala Barceloni, da mi je izpolnila sanje nositi ta dres. Hvala za to, da sem lahko zrasel kot nogometaš in kot oseba,"se je Semedo zahvalil Barceloni po prestopu na angleška tla. "V Barceloni sem preživel tri lepa leta, ki jih ne bom pozabil," je dodal Semedo. Trener Wolverhamptona, Portugalec Nuno Espirito Santoje tako v svoj mozaik dodal nov portugalski kamenček, saj bo to še deveti Portugalec pri Wolverhamptonu v tej sezoni.