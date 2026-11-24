Pritožbeni odbor Afriške nogometne konfederacije (Caf) je 17. marca Senegalu odvzel naslov celinskega prvaka in ga podelil Maroku. Odločitev je sledila po finalni tekmi v Rabatu, ki so jo zaznamovali številni incidenti, vendar je bila odigrana do konca. Cas je več kot deset mesecev po finalnem dvoboju razveljavil odločitev pritožbenega odbora Caf in ocenil, da sodnik ni storil nobene pravne napake, ko je po prekinitvi zaradi incidentov odredil nadaljevanje tekme.

" Pravilo afriške zveze, po kateri bi se lahko Senegal kaznoval s porazom brez boja, bi se uporabilo, če bi sodnik dokončno prekinil tekmo. V tem primeru bi Senegal izgubil, vendar se to ni zgodilo ," je pojasnilo športno razsodišče v Lozani. Senegal je 18. januarja lani na finalni tekmi v Rabatu po podaljšku premagal Maroko z 1:0 in osvojil naslov afriškega prvaka. Finalni obračun je bil izjemno kaotičen in kontroverzen zaradi dogodkov v samih izdihljajih tekme, ko je glavni sodnik dosodil enajstmetrovko v korist Maroka.

Senegalci, ki so tedaj vodili z 1:0, so zaradi nestrinjanja začasno zapustili igrišče in se po več kot 15-minutni prekinitvi vrnili na igrišče, po zastreljani enajstmetrovki Maročana Brahima Diaza pa tudi zmagali. Maroška nogometna zveza (FRMF) se je po tekmi pritožila. Na prvi stopnji postopka so bile izrečene le disciplinske kazni, vendar se izid tekme ni spremenil. Nato je pritožbeni odbor Caf, ki je odločal na podlagi pritožbe maroške nogometne zveze, 17. marca Senegalu prisodil poraz brez boja z uradnim izidom 0:3 in se pri tem skliceval na 82. in 84. člen pravilnika afriškega prvenstva, ki prepovedujeta, da bi ekipa brez sodnikovega dovoljenja zapustila igrišče pred uradnim koncem tekme.

Senegalska nogometna zveza (FSF) je to odločitev ostro obsodila in jo označila za "najbolj grob administrativni rop v zgodovini afriškega športa" ter pravico poiskala na Mednarodnem športnem razsodišču, ki je danes odločila v njeno prid. Maroška nogometna zveza je po odločitvi Casa že napovedala pritožbo na švicarsko zvezno sodišče, ki ne presoja vsebinske plati spora, temveč obravnava morebitne nepravilnosti v postopku.