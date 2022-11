Senegalci, Ekvadorci se borijo za napredovanje, Nizozemci že vodijo

Vsaj na papirju je bila bolj privlačna tekma, ki se je igrala na mednarodnem stadionu Khalifa v Dohi. Senegalci so že v tretji minuti imeli odlično priložnost za vodstvo. Idrissa Gueye se je znašel sam pred nasprotnim vratarjem, vendar je njegov strel poletel mimo vrat Hernana Galindeza . V osmi minuti so veliko bolj aktivni Senegalci znova imeli odlično priložnost, vendar je napadalec Boulaye Dia streljal mimo vrat Galindeza.

Nato so Ekvadorci vzpostavili bolj izenačeno posest žoge, čeprav so Senegalci še naprej bili bolj nevarni. V 24. minuti je Ismaila Sarr nevarno ustrelil preko vrat nasprotnika.

V zadnji krog v skupini A so Nizozemci in Ekvadorci vstopili s štirimi točkami, Senegalci so na dveh tekmah zbrali tri točke, Katarci pa niso osvojili točke.