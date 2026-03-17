Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Senegalski sodnik z 'nabitim' rdečim kartonom preprečil konflikt po tekmi

Tunis, 17. 03. 2026 17.36 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Senegalski sodnik Issa Sy

Afriški nogomet je znova navdušil z dogajanjem po tekmi. Senegalski sodnik Issa Sy je po tekmi afriške lige prvakov v rokah držal rdeči karton in tako preprečil negodovanje po koncu srečanja. Glavni delilec pravice je obstal na sredini terena in skorajda 'izzival' člane obeh ekip, da se oglasijo pri njem in dobijo kakšno tekmo prepovedi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Issa Sy velja za enega najbolj prepoznavnih sodnikov na afriški celini. Sodil je na četrtfinalu Afriškega pokala narodov med Alžirijo in Nigerijo. Po srečanju se je med obema ekipama vnel masoven konflikt, v katerega je bil vpleten tudi Sy, ki je moral igrišče zapustiti v policijskem spremstvu, potem ko ga je verbalno napadla praktično celotna alžirska delegacija.

Senegalec se je očitno nekaj naučil iz svojih prejšnjih izkušenj in je po koncu tekme četrtfinala afriške lige prvakov med Esperancem in Al Ahlyjem na sredini igrišča stal z rdečim kartonom v rokah. Gesta, ki so jo razumeli člani obeh ekip. Sy je v 69. minuti po posredovanju iz sobe za VAR domači ekipi dosodil enajstmetrovko. Tunizijska ekipa je najstrožjo kazen izkoristila in tekmo proti egiptovskemu velikanu dobila z 1:0. Gostujoči igralci so imeli 41-letniku zagotovo veliko za povedati, a nobeden ni želel tvegati prepovedi nastopa na povratni domači tekmi.

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573