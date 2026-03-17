Senegalski sodnik z 'nabitim' rdečim kartonom preprečil konflikt po tekmi

Issa Sy velja za enega najbolj prepoznavnih sodnikov na afriški celini. Sodil je na četrtfinalu Afriškega pokala narodov med Alžirijo in Nigerijo. Po srečanju se je med obema ekipama vnel masoven konflikt, v katerega je bil vpleten tudi Sy, ki je moral igrišče zapustiti v policijskem spremstvu, potem ko ga je verbalno napadla praktično celotna alžirska delegacija.

Senegalec se je očitno nekaj naučil iz svojih prejšnjih izkušenj in je po koncu tekme četrtfinala afriške lige prvakov med Esperancem in Al Ahlyjem na sredini igrišča stal z rdečim kartonom v rokah. Gesta, ki so jo razumeli člani obeh ekip. Sy je v 69. minuti po posredovanju iz sobe za VAR domači ekipi dosodil enajstmetrovko. Tunizijska ekipa je najstrožjo kazen izkoristila in tekmo proti egiptovskemu velikanu dobila z 1:0. Gostujoči igralci so imeli 41-letniku zagotovo veliko za povedati, a nobeden ni želel tvegati prepovedi nastopa na povratni domači tekmi.