Senzacija: drugoligaš iz Radomelj v polfinalu pokala

Nogometaši Kalcerja Radomelj so prvi polfinalisti pokala Slovenije. V današnji povratni četrtfinalni tekmi so igrali neodločeno 0:0 s Celjem, prva tekma v Celju pa se je končala prav tako z neodločenih 1:1, o polfinalistu je tako odločil gol v gosteh. Na tekmi so Radomljani branili ugoden izid s prve tekme (1:1), ki bi jim ob razpletu brez zadetkov omogočil polfinale pokalnega tekmovanja. Domači so dolgo uspešno nadzorovali potek tekme, sicer prepustili pobudo prvoligaškim gostom, ki pa niso bili učinkoviti. V zadnjih 15 minutah so Celjani močno pritisnili, vratarja Lenarta Cerarja so dobro preizkusili Luka Kerin, Mitja Lotrič in Ivan Božić, samo v sodnikovem dodatku pa so imeli še tri priložnosti, a so domači zdržali in si zagotovili polfinale.



Izid:

Radomlje - Celje 0:0 /1:1*



* - izid prve tekme