Senzacija s Ferskih otokov piše izjemno nogometno zgodbo

Ferski predstavnik je izločil švedski Häcken. Potem ko se je prva tekma na Ferskih otokih končala z 0:0, so drugo po podaljšku s 3:3 (po rednem delu je bilo 2:2) odločile enajstmetrovke. Junak je bil 35-letni Norvežan Vegard Forren, ki je v peti seriji uspešno izvedel strel z bele pike in gostom zagotovil napredovanje v 3. krog.

S tem si je Klaksvik že zagotovil nastop najmanj v skupinskem delu konferenčne lige. V mestu Klaksvik sicer živi okoli 5000 prebivalcev. "To so solze sreče. Kakšno moštvo, kakšen klub, kakšno mesto, kakšna podpora in kakšna zgodba. To je nerealno," je klub po zgodovinskem uspehu za ferski nogomet zapisal na družbenih omrežjih.