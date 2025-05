Senzacija v Serie A: Klopp prevzema Romo?

OGLAS

Nekdanji trener Mainza in Borussie Dortmunda je po devetih sezonah prekinil sodelovanje z angleškim velikanom Liverpoolom in se podal k novim izzivom. Pri pokrovitelju in lastniku Red Bullu je prevzel vlogo glavnega koordinatorja nogometnih klubov.

Jürgen Klopp FOTO: AP icon-expand

Strateško je povezoval vse klube, s katerimi sodeluje Red Bull – Leipzig, kjer igrata Slovenca Kevin Kampl in Benjamin Šeško, Salzburg, Leeds United, New York Red Bulls, Bragantino (Brazilija) in Omiya Ardija (Japonska). 58-letni Klopp je tedaj podpisal dolgoročno pogodbo z avstrijskim proizvajalcem energijskih pijač, delo pa je začel 1. januarja. A kot kaže, prav dolgo brez kluba ni in ne bo ostal. Kot trdijo mediji z Apeninskega polotoka, se je že vse dogovoril z vodstvom Rome.

"Ne samo to. Družini Friedkin, večinski lastnici kluba iz italijanske prestolnice, je dal roko in tudi že v tajnosti podpisal zvestobo. Obljubljeno mu je, da bo lahko šel v prenovo ekipe, zahteva prihod (najmanj) šesterice igralcev. In to na vseh pozicijah. Pri Romi so pripravljeni odrešiti mošnjo, saj načrtujejo velike stvari," piše La Stampa in poudarja, da je bil med kandidati za klop sinov volkulje tudi Massimiliano Allegri, toda vodilni so se odločili za Kloppa.

Jürgen Klopp in Carlo Ancelotti. Pred meseci je kazalo, da bo prav Nemec naslednik Italijana na klopi Reala. FOTO: AP icon-expand

"Poslanstvo legendarnega Claudia Ranierija je pri Romi končano. Vedelo se je, da je zgolj v vlogi "gasilca" in da bo na klopi le do konca sezone. Svoje delo je opravil brezhibno in Romo pripeljal pred vrata Lige prvakov," "sporoča" rožnata Gazzetta Dello Sport in tudi namiguje, da je naslednik pri sinovih volkulje tudi že znan. "Kloppa se je najprej povezovalo z Realom, nato je bil v igri še en klub, kjer naj bi se povsem zamenjala lastniška struktura, toda omenjeno je padlo v vodo, sedaj pa je njegova realnost – Roma," dodaja ugledni milanski športni časnik.

La Stampa ob koncu zapisa celo trdi, da je zadeva že pod streho, da se je usodni "da" zgodil že 18. maja, ko so podpisali tajni dokument o sodelovanju, ki se uradno začenja takoj po koncu tekoče sezone.