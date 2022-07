Sepp Blatter in Michel Platini oproščena na švicarskem zveznem sodišču

Švicarsko zvezno kazensko sodišče je zavrnilo zahtevo tožilstva za pogojno kazen leto in osem mesecev zapora, medtem ko sta Sepp Blatter in Michel Platini ves čas sojenja trdila, da sta nedolžna. Blatter in Platini sta bila obtožena nepoštenih poslovnih praks, zlorabe položaja in ponarejanja listin. Sodili so jima zaradi spornega plačila dveh milijonov švicarskih frankov leta 2011, v tistem obdobju je bila vrednost plačila 1,6 milijona evrov.