Serena Williams in Lewis Hamilton želita vložiti v nakup Chelseaja

Lewis Hamilton je dejal, da bi se mu uresničile sanje, če bi postal del "nečesa tako velikega" pri Chelseaju, potem ko je podprl ponudbo sira Martina Broughtona za nakup angleškega prvoligaškega kluba iz Londona, navaja britanski BBC. "Chelsea je eden največjih klubov na svetu," je dejal Hamilton. "Ko sem slišal za priložnost, sem bil zaprepaden kot vau, to je odlična priložnost, da sem del nečesa tako velikega."

"Sir Martin si je vzel čas, da se je pogovarjal z mano po telefonu in mi razložil svoje cilje in cilje ekipe, če bi uspeli s ponudbo, kar je bilo neverjetno vznemirljivo in zelo v skladu z mojimi vrednotami." Glede udeležbe ameriške teniške šampionke Serene Williams pa je britanski as Hamilton dodal: "Pogovarjali smo se o tem. Povedal sem ji, da bom sodeloval in z veseljem se je pridružila."

Konzorcij Broughton, ki vključuje tudi predsednika svetovne atletike in navijača Chelseaja lorda Sebastiana Coa, je ena od treh naložbenih skupin, ki se potegujejo za nakup Chelseaja za 2,5 milijarde funtov.

Hamilton in Serena Williams sta se dogovorila, da bosta vložila približno 10 milijonov funtov (približno 12 milijonov evrov) vsak v ponudbo za odkup nogometnega kluba s Stamford Bridgea, je v četrtek poročala televizija Sky News. Premierligaški klub deluje pod posebno licenco vlade Združenega kraljestva, odkar je bil lastnik Roman Abramovič sankcioniran zaradi domnevnih povezav z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom po invaziji na Ukrajino.

Hamilton in Serena Williams, ki ne bi imela vpliva na nogometne odločitve, sta bila že od samega začetka vpletena v ponudbo konzorcija Broughton. "Že kot otrok sem bil ljubitelj nogometa. V otroštvu sem vsako leto igral v šolski ekipi in bil sem na številnih tekmah," je dejal Hamilton.

"Ko sem bil mlad, sem se želel vklopiti, in vsi otroci so bili navijači različnih ekip. Spomnim se, da sem preklapljal med ekipami in sestra me je udarila ter rekla, da moram navijati za Arsenal, tako da sem potem postal navijač Arsenala," je pojasnil Hamilton. "Toda moj stric Terry je velik oboževalec modrih in z njim sem bil na toliko tekmah, tako da sem lahko gledal tekme Arsenala in Chelseaja."

"Želel sem biti najboljši igralec, kar jih je bilo, in igrati za ekipo. Poskušal sem se preizkusiti za klub Stevenage, vendar sem nazadnje končal za krmilom dirkalnika. Lahko sem samo sanjal, da bom del ekipe in to je zame najbolj vznemirljiv del," je zaključil britanski dirkač Formule 1.