Sergio Ramos dosegel dogovor s Parižani

Po poročanju francoske radijske postaje RMC naj bi Sergio Ramos v prihodnjih dneh postal igralec francoskega velikana PSG. Dogovorili naj bi se za podpis dvoletne pogodbe, kar je bil nogometašev cilj tudi pri Real Madridu. Rene Ramos , Sergiov brat in agent, naj bi se mudil v Parizu ter urejal še nekatere podrobnosti glede prestopa legendarnega branilca. Dogovor naj bi bil tako sklenjen le dan po tem, ko je Ramosu potekla pogodba z nekdanjim klubom. Zdravniški pregled naj bi opravil v prihodnjih dneh. Ramos bo, v kolikor bo zaigral za Parižane, garderobo delil z nekaterimi soigralci iz Reala, kot sta Keylor Navas in Angel Di Maria .

Španski reprezentant, ki je marca letos dopolnil 35 let, je bil nad ponudbo Leonarda (športnega direktorja PSG) najbolj navdušen, čeprav naj bi jih imel nekaj tudi od Manchester Citya ter münchenskega Bayerna. Kot poročajo tamkajšnji mediji, naj bi bila za selitev v Pariz kriva tudi privlačnost same destinacije za njegovo družino, ker meni, da bi se na tamkajšnje življenje hitreje privadili. Pri "operaciji" Ramos pa naj bi posredoval tudi prvi zvezdnik Parižanov Neymar, ki naj bi Ramosa celo poklical ter mu svetoval, naj ponudbo sprejme. Priložnosti, da Francozi okrepijo svoje obrambne vrste s tako izkušenim igralcem, vsekakor ne gre zamuditi. Spomnimo, Francozi so se v tem prestopnem roku že okrepili z vezistom Georginiom Wijnaldumom, neuradno pa naj bi se jim pridružila tudi vratar Gianluigi Donnarumma in branilec Interja Achraf Hakimi.