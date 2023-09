Sergio Ramos se po 18 letih vrača v Sevillo

Sergio Ramos se je akademiji Seville pridružil pri rosnih šestih letih in za Rojiblancose igral do svojega 19. leta, ko je prestopil v Real Madrid. V španski prestolnici je nato preživel kar 16 sezon in bil kot kapetan moštva eden ključnih členov pri uspehih Reala, tako domačih kot tudi evropskih. Z belim baletom je namreč osvojil pet naslovov v španski La Ligi in štiri v elitni Ligi prvakov.