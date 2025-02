Sergio Ramos se seli v Mehiko

Nekdanji steber obrambe madridskega Reala Sergio Ramos se na nogometne zelenice vrača po skoraj enoletnem premoru. Španski mediji poročajo, da je imel 38-letni osrednji branilec po odhodu iz Seville mamljive ponudbe iz Savdske Arabije in domovine, a se je odločil, da se bo preizkusil v Mehiki. Za Monterrey igrajo številni njegovi soigralci, rojaka Sergio Canales in Oliver Torres ter Argentinec Lucas Ocampos , Ramos pa bo nosil dres s številko 93. Ramos velja za enega najboljših obrambnih igralcev v zgodovini nogometa, v svoji dolgoletni karieri pa je na reprezentančni in klubski sceni osvojil 25 naslovov.

Za špansko izbrano vrsto je odigral rekordnih 180 tekem in z njo zmagal na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki 2010 ter na evropskih prvenstvih v Švici in Avstriji 2008 ter v Ukrajini in na Poljskem 2012. Z madridskim Realom je štirikrat zmagal v Ligi prvakov in petkrat v državnem prvenstvu.

V dolgoletni karieri je igral tudi za francoski PSG in Sevillo.