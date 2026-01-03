Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Sergio Ramos želi kupiti klub, v katerem je začel svojo bogato kariero

Sevilla, 03. 01. 2026 11.59 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.D.
Sergio Ramos

Sergio Ramos je v svoji bogati karieri osvojil številne lovorike in se v zgodovino nogometa vpisal kot eden od najboljših branilcev vseh časov. Njegova nogometna pot se je začela v Sevilli, nadaljevala v Real Madridu, PSG-ju, sledil je povratek v Sevillo in nato odhod v Mehiko k Monterreyu, zdaj pa je prosti igralec. 39-letnik se znova spogleduje s povratkom domov, a tokrat ne kot igralec.

Čeprav je Sergio Ramos pri 39 letih starosti še vedno aktiven igralec, ki išče novega delodajalca, ga očitno zanima tudi pisarniško delo v nogometu. Španski mediji namreč poročajo, da želi Španec skupaj z drugimi investitorji kupiti klub, v katerem je začel svojo bogato kariero.

Sergio Ramos ob prestopu v mehiški Monterrey
Sergio Ramos ob prestopu v mehiški Monterrey
FOTO: AP

Nogometni klub Sevilla je že nekaj časa naprodaj, dosedanje ponudbe tujih investitorjev pa niso izpolnile želja trenutnih lastnikov. Sergio Ramos upa, da bo s svojo investicijsko skupino prav on tisti, ki bo prevzel vodenje kluba, v dresu katerega je nastopil na 87 tekmah. Zaradi pravil v španskem nogometu Ramos v tem primeru ne bi smel Seville zastopati tudi na igrišču.

Preberi še Sergio Ramos nogometno žogo zamenjal za mikrofon

Na namigovanja o povratku Ramosa se je odzval tudi trener Seville Matias Almeyda. "Ne vem, ali je to res ali ni, vsekakor pa se jaz ne vpletam v take zadeve. Sergia spoštujem kot igralca in človeka, on je globalna legenda. Ne želim komentirati njegovih finančnih odločitev," je diplomatsko dejal Almeyda.

sergio ramos sevilla real madrid

Milan vsaj začasno na vrh lestvice

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Goran Višnjić: Otrokom tega na Hrvaškem ne želim
Goran Višnjić: Otrokom tega na Hrvaškem ne želim
zadovoljna
Portal
Od avtomehanika do uspešnega nohtnega stilista: resnična zgodba
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki iščejo stabilnost
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki iščejo stabilnost
Plašč v barvi vina bo hit letošnjega leta
Plašč v barvi vina bo hit letošnjega leta
Ločitev, ki je šokirala svet
Ločitev, ki je šokirala svet
vizita
Portal
Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom
Je digitalni detoks danes iluzija?
Je digitalni detoks danes iluzija?
Vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? To ni naključje, ampak signal telesa
Vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? To ni naključje, ampak signal telesa
Kako izgubiti odvečne kilograme brez stresa?
Kako izgubiti odvečne kilograme brez stresa?
cekin
Portal
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Zato je pomembno, s kom ste poročeni
Zato je pomembno, s kom ste poročeni
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
moskisvet
Portal
10 stvari, ki se jih v hotelski sobi raje ne dotikajte
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
To bi morali imeti pozimi vedno avtomobilu
To bi morali imeti pozimi vedno avtomobilu
dominvrt
Portal
Zakaj ne bi smeli hraniti jelenjadi?
Kaj je treba očistiti takoj po praznikih in kaj lahko počaka?
Kaj je treba očistiti takoj po praznikih in kaj lahko počaka?
Zato bi morali v pomivalni stroj dati kuhinjsko krpo
Zato bi morali v pomivalni stroj dati kuhinjsko krpo
Superživilo, ki je vedno bolj priljubljeno tudi pri nas
Superživilo, ki je vedno bolj priljubljeno tudi pri nas
okusno
Portal
Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni
Slastno zimsko kosilo iz pečice
Slastno zimsko kosilo iz pečice
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
voyo
Portal
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425