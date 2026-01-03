Sergio Ramos želi kupiti klub, v katerem je začel svojo bogato kariero

Čeprav je Sergio Ramos pri 39 letih starosti še vedno aktiven igralec, ki išče novega delodajalca, ga očitno zanima tudi pisarniško delo v nogometu. Španski mediji namreč poročajo, da želi Španec skupaj z drugimi investitorji kupiti klub, v katerem je začel svojo bogato kariero.
Nogometni klub Sevilla je že nekaj časa naprodaj, dosedanje ponudbe tujih investitorjev pa niso izpolnile želja trenutnih lastnikov. Sergio Ramos upa, da bo s svojo investicijsko skupino prav on tisti, ki bo prevzel vodenje kluba, v dresu katerega je nastopil na 87 tekmah. Zaradi pravil v španskem nogometu Ramos v tem primeru ne bi smel Seville zastopati tudi na igrišču.
Na namigovanja o povratku Ramosa se je odzval tudi trener Seville Matias Almeyda. "Ne vem, ali je to res ali ni, vsekakor pa se jaz ne vpletam v take zadeve. Sergia spoštujem kot igralca in človeka, on je globalna legenda. Ne želim komentirati njegovih finančnih odločitev," je diplomatsko dejal Almeyda.
