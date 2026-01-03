Sergio Ramos želi kupiti klub, v katerem je začel svojo bogato kariero

Čeprav je Sergio Ramos pri 39 letih starosti še vedno aktiven igralec, ki išče novega delodajalca, ga očitno zanima tudi pisarniško delo v nogometu. Španski mediji namreč poročajo, da želi Španec skupaj z drugimi investitorji kupiti klub, v katerem je začel svojo bogato kariero.

Sergio Ramos ob prestopu v mehiški Monterrey FOTO: AP

Nogometni klub Sevilla je že nekaj časa naprodaj, dosedanje ponudbe tujih investitorjev pa niso izpolnile želja trenutnih lastnikov. Sergio Ramos upa, da bo s svojo investicijsko skupino prav on tisti, ki bo prevzel vodenje kluba, v dresu katerega je nastopil na 87 tekmah. Zaradi pravil v španskem nogometu Ramos v tem primeru ne bi smel Seville zastopati tudi na igrišču.