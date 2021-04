Inter koraka do naslova: Darmian junak zmage nad Cagliarijem

V prvem polčasu je imel Inter dve zreli priložnosti. V 11. minuti je z velike razdalje sprožil Christian Eriksen , njegov strel pa je z odličnim posredovanjem zaustavil Guglielmo Vicario . Tik pred koncem polčasa je v kazenskem prostoru gostov streljal še Matteo Darmian , a tudi on ni bil dovolj natančen. Vmes, v 18. minuti je Alexis Sanchez sicer premagal Vicaria, a je bil njegov zadetek upravičeno razveljavljen zaradi prepovedanega položaja.

Tako Inter kot Cagliari sta na prvi nedeljski tekmi v Serie A naskakovala zmago. Domači bi svojo prednost na vrhu prvenstva lahko zopet povišali na 11 točk, gostje s Sardinije pa so tri točke nujno potrebovali v boju za obstanek, saj so po 29. krogih zasedali skromno 18. mesto. V postavo Interja sta se vrnila Marcelo Brozović in Alessandro Bastoni , proti nekdanjemu klubu pa je svojo kazen odslužil Nicolo Barella , namesto katerega je v zvezni vrsti začel Stefano Sensi . V napadu je Antonio Conte nekoliko odpočil Lautara Martineza , tako da je priložnost ob Romeluju Lukakuju od prve minute dočakal Alexis Sanchez .

V prvih minutah nadaljevanja je Inter še naprej pritiskal, a ni bil pretirano nevaren. Conte je v 69. minuti videl dovolj, saj se je odločil, da Sancheza pošlje z igrišča in ga nadomesti z Martinezom. Tik zatem je na igrišče vstopil še Achraf Hakimi, ki je nadomestil Ashleyja Younga, Darmian pa se je pomaknil na levo stran obrambe. In prav Maročan je bil tisti, ki je sedem minut kasneje zrežiral akcijo za edini gol na tekmi. Na desni strani si je najprej izmenjal lepo dvojno podajo z Lukakujem, nato pa je z nizkim predložkom na drugi vratnici našel osamljenega in dobro postavljenega Darmiana, ki mu ni bilo težko zabiti za 1:0.

Cagliari je do konca sicer poskušal priti vsaj do izenačenja, a ni bil pretirano nevaren. Samir Handanović je imel tako bore malo dela in ostalo je pri izidu 1:0 za Interjevo 11. zaporedno zmago v italijanskem prvenstvu.