Inter doma brez težav ugnal Parmo

Nogometaši Interja so bili nevarnejši nasprotnik od prvega žvižga glavnega sodnika. Po 10 minutah srečanja so bili blizu enajstmetrovke, a je do kontakta prišlo izven kazenskega prostora, nato je zapretil še premalo natančni Denzel Dumfries, zadetek Lautara Martineza v 18. minuti pa zaradi prepovedanega položaja ni obveljal. Nadaljevanje polčasa je bilo bolj umirjeno, vse do 40. minute, ko je Henrikh Mkhitaryan v kazenskem prostoru našel Federica Dimarca, ki je domačine popeljal v vodstvo.

Nerazzurri so prednost podvojili v 56. minuti, ko je Nicolo Barella iz igre vrgel gostujočo obrambo in z rutiniranim zaključkom žogo pospravil v mrežo, tekmo pa odločili v 67. minuti, ko je zabil še Marcus Thuram. Pol pol ure igre v drugem polčasu je pri domačih v igro vstopil Matteo Darmian, ki je nekaj minut kasneje z avtogolom postavil končni izid tekme.