Črnigoj do prvenca v Serie A, Benečani zakockali prednost 3:0, Vlahović junak Fiorentine

Slovenski reprezentant Domen Črnigoj, ki je odigral celo tekmo za zasedbo iz Benetk, je bil strelec drugega gola v 19. minuti, poleg 26-letnega Koprčana sta v prvi polovici tekme za gostitelje zadela še Pietro Ceccaroni v 12. in Thomas Henry v 28. minuti.

V drugem polčasu so izbranci gostujočega hrvaškega trenerja Igorja Tudorja tekmo postavili na glavo. Prvi gol so dosegli v 52. minuti po avtogolu Henryja, na 2:3 je po 11-metrovki znižal Gianluca Caprari v 65. minuti, le dve minuti kasneje pa je izenačil Giovanni Simeone. Za Verono, ki je od 63. minute imele igralca več na igrišču po izključitvi Ceccaronija, je zmagoviti gol dosegel Argentinec Simeone v 85. minuti.

Fiorentina je na nedeljski prvi tekmi v Bologni slavila s 3:2. Za zasedbo iz Toskane so zadeli Youssef Maleh, Cristiano Biraghi in Dušan Vlahović. Slednji je v tej sezoni dosegel že 13. gol in je na vrhu strelcev v serie A. Za Bolonjčane sta zadela Musa Barrow in Aaron Hickey. Spezia in Sassuolo sta se danes razšla z 2:2.

Atalanta poglobila krizo Napolija, Inter razbil Romo

V soboto so bile že na sporedu tri tekme v elitnem ligaškem tekmovanju na Apeninskem polotoku. V derbiju kroga je Atalanta v gosteh premagala Napoli s 3:2, eden od junakov dvoboja pa je bil slovenski reprezentant Josip Iličić, ki je v igro vstopil v 56. minuti, 15 minut kasneje pa je bil podajalec pri zmagovitem golu Rema Freulerja. Za nogometaše iz Bergama sta zadela še Ruslan Malinovskij in Merih Demiral, za Neapeljčane pa Piotr Zielinski in Dries Meretens.

Milanski Inter je v večnem mestu na kolena položil Romo s 3:0. Za branilce naslova iz lombardijske prestolnice so zadeli Hakan Calhanoglu, Edin Džeko in Denzel Dumfries, nekdanji slovenski reprezentančni vratar Samir Handanović pa je branil celo tekmo za gostujočo zasedbo.

Na vrhu serie A je AC Milan, ki je v soboto na San Siru premagal zadnjeuvrščeno Salernitano z 2:0. Slovenskega vratarja Vida Belca sta že v uvodnih 18 minutah ukanila Franck Kessie in Alexis Saelemaekers, do konca tekme pa se izid ni spremenil.