Empoli v Rimu zapravil dragocene tri točke, Cagliari do pomembne zmage

Empoli, za katerega igrata slovenska nogometaša Petar Stojanović in Leo Štulac , je začel silovito in že v osmi minuti vodil z 2:0, uspešna sta bila Nedim Bajrami z bele točke in Szymon Žurkowski . A Lazio je odgovoril s hitrim zmanjšanjem zaostanka, saj je v 14. zadel Ciro Immobile .

V nadaljevanju tekme je Sergej Milinković-Savić za Lazio izenačil na 2:2, a je Empoli prišel do novega vodstva, za katero je v 75. minuti poskrbel Federico Di Francesco. V razburljivi končnici tekme so najprej domači dosegli gol, ki so ga po posredovanju videosodnikov razveljavili, v 86. pa so domači dobili še enajstmetrovko, ki jo je Immobile zapravil s slabim strelom v naročje vratarja Guglielma Vicaria.

A Lazio je vendarle iztržil točko, potem ko je Milinković-Savić globoko v sodnikovem dodatku po skoku zadel z glavo, z drugim golom na tekmi pa postavil končnih 3:3.

Na četrtkovi prvi tekmi je Sampdoria doma izgubila proti Cagliariju z 1:2. V drugi popoldanski tekmi pa je z enakim izidom, 2:1, v gosteh pri Spezii slavila Verona.