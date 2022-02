Cagliari v Bergamu presenetil Atalanto, Iličića ni bilo v kadru

Cagliari je bil do novega leta prikovan na dno lestvice Serie A, v zadnjem času pa so nogometaši iz prestolnice Sardinije ujeli pravi ritem. V tem letu so namreč dosegli tri od svojih štirih zmag v tej sezoni. Po Sampdorii in Bologni so tokrat v gosteh ugnali favorizirano Atalanto. Vsi goli so padli v drugem polčasu.

V 50. minuti je Juana Mussa prvič na tekmi premagal Gaston Pereiro za uvodno prednost Cagliarija, argentinski vratar pa je kmalu zatem prejel rdeči karton, tako da so se morali Bergamčani do konca znajti z igralcem manj. Kljub številčnemu deficitu so v 64. minuti prišli do izenačenja, ko je v polno meril osrednji branilec Jose Luis Palomino. A kaj, ko soigralci Josipa Iličića do konca niso ostali dovolj zbrani. Že štiri minute kasneje jih je namreč po podaji Raoula Bellanove še drugič kaznoval Gaston Pereiro.