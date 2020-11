Inter odgovoril na kritike in kot prvi ugnal Sassuolo

Nogometaši Interja, ki so bili po drugem porazu proti madridskemu Realu na udaru številnih kritik, so na domačem prvenstvu le pokazali zobe. Na zahtevnem gostovanju so brez težav ugnali Sassuolo, ki pred tem še ni poznal poraza. Med strelce so se vpisali Alexis Sanchez, Roberto Gagliardini in Vlad Chiriches, ki je dosegel avtogol. Na koncu je bil rezultat 0:3.

icon-expand Lautaro Martinez ni bil med strelci, a je bil vseeno med najboljšimi posamezniki srečanja. FOTO: AP Milančani so povedli že v četrti minuti, ko je pred vrati domačih Lautaro Martineznesebično zaposlil Alexisa Sancheza, ki mu ni bilo težko zabiti za 0:1. V 14. minuti je imel Inter kot, po katerem je na drugi strani do žoge prišel Arturo Vidal, ki jo je z ostrim predložkom vrnil pred vrata Sassuola. Tam je nespretno odreagiral Vlad Chiriches, ki je premagal lastnega vratarjaAndreo Consiglija za hitro vodstvo gostov z 0:2. Vse je bilo odločeno v 15. minuti drugega dela, ko je Matteo Darmian na desni strani lepo zaposlil Roberta Gagliardinija, slednji pa je po odličnem sprejemu še tretjič na tekmi ugnal nemočnega Consiglija. Do konca je Sassuolo skušal priti do vsaj častnega zadetka, a jeSamir Handanović šele tretjič v tej sezoni zaklenil svoja vrata, tako da je ostalo pri 0:3. icon-link Statistika Samirja Handanovića proti Sassuolu FOTO: Sofascore.com Serie A, 28. november, izidi: Sassuolo – Inter 0:3 (0:2)

Sanchez 4., Chiriches (ag.) 14., Gagliardini 60.

Samir Handanović je igral vso tekmo Benevento – Juventus Atalanta – Hellas Verona