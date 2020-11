Okrnjeni Udinese do presenetljive zmage v Rimu

Nogometaši Udineseja so na prvi tekmi nedeljskega sporeda v Serie A prišli do nenadejane zmage v gosteh pri Laziu. Videmčani, ki so bili okrnjeni zaradi koronavirusa, so slavili s 3:1, potem ko so sredi drugega polčasa že vodili s tremi zadetki prednosti. Do konca je Ciro Immobile sicer znižal izid, a kaj več od častnega zadetka Lazio ni zmogel.

icon-expand Ignacio Pussetto je dosegel drugi zadetek za Udinese. FOTO: AP Gostje so v Rim pripotovali zelo okrnjeni, zaradi koronavirusa je manjkalo kar šest nogometašev prve ekipe, med njimi tudi oba glavna napadalca Stefano Okaka Chuka in Kevin Lasagana. A kljub temu je Udinese bolje začel srečanje. Mrežo Lazia je namreč v 18. minuti načel Tolgay Arslan. Turški reprezentant se je nekaj minut pred tem poškodoval in kazalo je, da bo moral zapustiti igrišče, a se je pomočnik trenerja pri gostih Gabriele Cioffi, ki je tokrat nadomeščal okuženega Luca Gottija, odločil, da ga obdrži v igri. Nato si je Lazio le upal nekoliko več, a do zadetka ni uspel priti. Je pa to tik pred koncem prvega dela, ko je tekla h koncu tretja minuta sodniškega dodatka, še drugič uspelo Udineseju. Lepo podajo Rodryga De Paulaje v gol pretvoril Ignacio Pussetto. Dvome o zmagovalcu je v 71. minuti razblinil Fernando Forestieri, Lazio pa se ni več uspel vrniti, čeprav je kmalu zatem najstrožjo kazen izkoristilCiro Immobile. Ostalo je pri 1:3. Serie A, 29. november, rezultati: Lazio – Udinese 1:3 (0:2)

Immobile (11-m) 74.; Arslan 18., Pussetto 45., Forestieri 71, Milan – Fiorentina Bologna – Crotone Cagliari – Spezia Napoli – Roma