Milan po dveh enajstmetrovkah do nove zmage, El Shaarawy nazaj pri Romi

Nogometaši Milana so v 20. krogu italijanske Serie A popravili vtis po porazu z Atalanto (0:3) in na gostovanju pri Bologni prišli do zmage z 2:1. Med strelce pri gostih sta se vpisala Ante Rebić in Franck Kessie.

Zlatan Ibrahimović je v 26. minuti zastreljal – verjeli ali ne – že svojo četrto enajstmetrovko v tej sezoni. Meril je v spodnji desni kot vratarjaAlessia Cragna, ki je namero švedskega napadalca prebral in mu je strel ubranil. Na razočaranje domačih nogometašev pa se je žoga nato odbila na Anteja Rebića, ki je bil prvi pri žogi, za kar je bil na koncu nagrajen z lahkim zadetkom za vodstvo gostov v Bologni. Milan je imel v 55. minuti na voljo še en strel z bele točke, ki ga je tokrat izvedel najboljši nogometašev Milančan, kar se tiče te nogometne prvine, Franck Kessie. Vezist iz Slonokoščene obale je bil bolj zanesljiv za 0:2. To je bil zanj že sedmi zadetek v tej sezoni Serie A. V 82. minuti je Bologna prek Andree Polija sicer uspela znižati, a ji je v zadnjih minutah za še en zadetek zmanjkalo moči. Statistika tekme Bologna – Milan El Shaarawy znova pri Romi

Italijanski nogometni reprezentant Stephan El Shaarawyse vrača k Romi, ki jo je zapustil julija leta 2019. Takrat se je napotil na Kitajsko, kjer je igral za Shanghai Shenhuo. Kot je dejal trener RimljanovPaulo Fonseca, 28-letni napadalec pri kitajskem klubu, ki je zanj plačal 16 milijonov evrov in za katerega je na 14 tekmah dosegel štiri gole, ni bil zadovoljen, zato se je odločil za vrnitev. "El Shaarawy je igralec, ki dobro pozna italijanski nogomet, kar je pomembno. Takoj nam bo lahko pomagal, njegova pomoč pa nam bo prišla še kako prav," je povedal Fonseca, ki pa še vedno ne ve, ali bo klub zapustil bosanski reprezentant Edin Džeko. El Shaarawy, ki je pred igranjem za Rimljane nastopal še za Genovo in Milan, je za Italijo do zdaj zbral 28 nastopov. Serie A, 30. januar, izidi: Bologna – Milan 1:2 (0:1)

Poli 82.; Rebić 26., Kessie (11-m.) 55.

Zapravljena 11-m.: Zlatan Ibrahimović 26. 18.00 Sampdoria – Juventus 20.45 Inter – Benevento