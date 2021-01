Lazio v gosteh šokiral Atalanto, Zajc med asistenti ob zmagi Genoe

Rimljani so srečanje v Bergamu odprli naravnost sanjsko. Povedli so iz prve prave priložnosti na tekmi v tretji minuti, ko je s kakšnih 25 metrov v dolgi kot vratarja Pierluigija Gollinija meril Adam Marušić. V 20. minuti je imel za Lazio sijajno priložnost Sergej Milinković-Savić, ki je s prostega strela za las zgrešil domača vrata. Srbski vezist je imel tretjo veliko priložnost za goste v 12. minuti, ko je mu je poskus z glavo zaustavil Gollini.

V prvem delu je bila neprepoznavna Atalanta povsem nenevarna, zato se jeGian Piero Gasperini že med odmorom odločil za prvo zamenjavo. Ruslan Malinovskijje nadomestil Mattea Ruggerija. A že v 51. minuti je sledil nov šok za Bergamčane, ko je po samostojnem protinapadu prednost Lazia povišal Joaquin Correa. Kmalu zatem je Gasperini z igrišča presenetljivo poslal Duvana Zapato, nadomestil ga je Luis Muriel. Nato je Atalanta le zaigrala nekoliko napadalneje in v 79. minuti prekMaria Pašalića prišla do znižanja. A znova je imel Lazio pripravljen hiter odgovor. Za končnih 1:3 je v 82. minuti zabil Vedat Muriqi, ki je na igrišče vstopil le minuto pred tem. Josip Iličićje igral do 67. minute, ko ga je nadomestil nizozemski napadalec Sam Lammers.