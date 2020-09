Atalanta tudi novo sezono Serie A začela napadalno navdahnjena

Nogometaši Atalante, ki so v minuli sezoni navdušili z igrami tako na domačih tleh kot tudi v elitni Ligi prvakov, kjer so v četrtfinalu kljub odlični predstavi morali priznati premoč kasnejšemu finalistu Paris Saint Germainu, so tudi novo sezono odprli napadalno navdahnjeni. Na gostovanju pri Torinu so namreč varovanci trenerja Gian Piera Gasperinija slavili s 4:2. Josip Iličić ni igral.

icon-expand Nogometaši Atlante proslavljajo po golu Martena de Roona v drugem polčasu. FOTO: AP Izidi 2. kroga italijanske Serie A: Torino ‒ Atalanta 2:4 (2:3)

Belotti 11., 43.; Gomez 13., Muriel 21., Hateboer 42., De Roon 54.