Gasperini navdušen nad preobratom na čustveni tekmi v Bergamu

Zadovoljen je bil tudi izvršni direktor kluba Luca Percassi. "Zelo zelo smo srečni in ta ekipa nas še kar naprej preseneča," je za Sky Sport Italia dejal Percassi, sicer eden od kar šestih otrok prvega moža kluba Antonia Percassija. "Ti dve zmagi po premoru dokazujeta, kako dobro smo delali. Za mestom so zelo težki časi, a vsi so bili tako zelo profesionalni in delali izjemno trdo, iz tega tudi izvirajo te predstave. Nobenih skrivnosti ni. Trdo delamo, moja družina je odrasla v Bergamu, ravno tukaj v kampu Zingonia, preden smo postali direktorji pa smo vsi igrali nogomet. To je še posebej uspešen trenutek za Atalanto, a smo skromni in si ne domišljamo, da smo boljši od kogarkoli. Samo veseli smo, da lahko zastopamo mesto Bergamo."

Gian Piero Gasperini ob čustvenem povratku na domači stadion v Bergamu, ki ga je pandemija novega koronavirusa prizadela še posebej močno, ni smel voditi Josipa Iličićain ostalih varovancev z roba igrišča. Med tekmovalnim premorom je celo priznal, da je prebolel covid-19, kljub slabemu počutju pa je vodil ekipo na marčevski povratni tekmi osmine finala Lige prvakov v Valencii, kjer je Iličić zablestel z zgodovinskimi štirimi zadetki ob zmagi s 4:3. Tokrat je Gasperini zaradi rdečega kartona sedel na tribuni in videl zelo slab uvod svojega moštva, ki je proti drugouvrščenemu Laziu hitro zaostalo z 0:2, nato pa se v izjemnem slogu vrnilo za zmago.

"Na tribuni ni zabavno, saj ne moreš vplivati niti na najmanjše stvari, denimo na nasvete svojim igralcem,"je Gasperini po dvoboju dejal zaSky Sport Italia in nadaljeval: "Bilo je težko, a tudi izjemno zadovoljujoče, saj sem dobil občutek, da ekipa ne potrebuje več trenerja! Točno vedo, kaj je treba storiti, to pa lahko dosežemo že z gesto ali besedo. Ta ekipa Atalante ima to zrelost in prepričanost v svoj nogomet, ki nikoli ne popustita, tudi v najtežjih okoliščinah, kakršne so bile nocoj. Vrniti se po zaostanku z 0:2 proti ekipi, kakršna je Lazio, da smo bili neprestano prepričani v to, da bomo rezultat preobrnili ... Ni veliko ekip, ki lahko rečejo, da imajo takšen občutek."

'Upamo, da bo Iličić spet v polni formi'

Atalanta je že večkrat v tej sezoni uprizorila podobne preobrate, je pa tudi daleč najučinkovitejša ekipa prvenstva s 77 goli na 27 tekmah. Gasperini oziroma njegov namestnik Tullio Grittije v drugem polčasu ponudil tudi priložnost povratniku po poškodbi Josipu Iličiću. Slovenski reprezentant, morda celo najboljši posameznik bergamske "boginje" v tej sezoni, je izpustil prvo tekmo po premoru zaradi težav z gležnjem, v nekaj akcijah pa je hitro pokazal, da je še vedno v zelo dobri formi, čeprav mu v tekaškem smislu manjka še kar nekaj kilometrov. Iz kota je Kranjčan sicer podal za tretji gol Joseja Luisa Palomina.

"Ponavadi začnemo počasi, to se je zgodilo velikokrat in tega nikakor ne uspemo popraviti,"je še dejal Gasperini."Nocoj smo želeli začeti malce bolj rezervirano, a smo dobili dva gola. Težko je, saj si pri zaostanku z 0:2 izpostavljen protinapadom, a našli smo ravnovesje s premikom (Rafaela) Toloija in Palomina, 'Papu' (kapetan Alejandro Gomez, op. a.) pa je postal dodaten napadalec. V določenem trenutku smo našli to ravnovesje in nismo dovolili žogam ali vtekanjem za naš hrbet. Gomez je univerzalen igralec, nekdo, ki ga lahko postaviš bolj kot ne kamorkoli na igrišče, pa bo imel učinek. Zdaj upamo, da bo Josip Iličić spet v polni formi, saj je nocoj vstopil s klopi in prispeval podajo za tretji gol. (Robin) Gosens je zdaj z nami že tri leta. Na začetku je imel težave, da bi res napadal, a sčasoma se je izboljšal in zdaj je tako zelo nevaren v napadu. Enako velja za Hansa Hateboerja."