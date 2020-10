Sampdoria presenetila Atalanto, Inter boljši od Genoe, Lazio premagal Bologno

V drugem delu je v 57. minuti na 0:2 povišalMorten Thorsby. Norvežan je z glavo unovčil natančno asistenco Jakuba Jankta. V 80. minuti jeDuvan Zapatauspel znižati na 1:2, ko je izkoristil najstrožjo kazen, do katere je prišlo prav po prekršku nad kolumbijskim napadalcem. V zadnjih minutah so domači tako tvegali vse, a jim do zadetka ni uspelo priti. Na drugi strani pa so gostje v 92. minuti izkoristili enega od številnih protinapadov v drugem polčasu. Izid srečanja (1:3) je postavil Jankto.