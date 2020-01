Najprej mojstrovina Iličića, nato pa šok v Bergamu in poraz z zadnjimi

Gostovanje zadnjeuvrščenega Spala v Bergamu v prvem polčasu ni prineslo pričakovane revije golov v režiji najučinkovitejšega moštva Serie A, se pa je Josip Iličić proti klubu, ki je v tej sezoni prejel največ golov, podpisal pod še en fenomenalen zadetek, ki je bil zanj še šesti na zadnjih sedmih tekmah v dresu Atalante. V 16. minuti je Kranjčan zaključil akcijo, ki jo je na lastni polovici začel Alejandro Dario Gomez. Legendarni argentinski kapetan je ponesel žogo proti kazenskemu prostoru Spala in jo na levem boku odložil kolumbijskemu napadalcu Duvanu Zapati, ta pa je nekaj dni po tem, ko je njegova selitev iz Sampdorie postala dokončna, novico proslavil z uspešno podajo do Iličića, ki je sam pred vratarjem mojstrsko zadel s peto.

TEKMA

Klub, ki ga je v zimskem prestopnem roku zapustil nekdanji Iličićev soigralec pri Palermu, Fiorentini in Atalanti, Belokranjec Jasmin Kurtić, je do polčasa zdržal vse napade in že v prvih 45 minutah prek nekdanjega napadalca domačega moštva Andree Petagne (zadel je okvir gola) ter Gabriela Strefezze povzročal kar nekaj preglavic varovancem Giana Piera Gasperinija. Opozoril črno-modri niso vzeli dovolj resno in Petagna je že v enem prvih napadov drugega polčasa izenačil: Arkadiusz Recaje z izjemnim sprintom za seboj pustil rezervista Berata Djimsitija, ki je vstopil za drugih 45 minut, in v sredini za lahek gol zaposlil Petagno, ki kljub številnim nogometašem na črti ni grešil. Šok je bil popoln le nekaj minut kasneje, ko je Bryan Dabo na robu kazenskega prostora mešal štrene z Mattio Valotijem, ta pa se je po podaji Francoza med branilcema namestil za strel in natančno zadel ob bližnjo vratnico Marca Sportiella.