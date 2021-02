Atalanta zapravila visoko vodstvo za mršavo točko proti Torinu

V 21. krogu italijanske Serie A sta se na stadionu Gewiss v Bergamu pomerila domača Atalanta in gostujoči Torino. Po visokem vodstvu čete Gian Piera Gasperinija v 21. minuti, ko je Muriel po uvodnih zadetkih našega Josipa Iličića in Gosensa vodstvo črno-modrih povišal na 3:0, so Torinčani uprizorili pravi preobrat. Po zadetkih Belottija, Bremerja in Bonazzolija so namreč prišli do izenačenja in velike točke (3:3).

icon-link Statistika Josipa Iličića na tekmi Atalanta – Torino. FOTO: Sofascore.com Atalanta, ki je vsaj začasno šesta, je tekmo začela silovito in že po 21 minutah vodila s 3:0, potem ko so se med strelce vpisali Josip Iličićv 14. minuti, ko je spretno izkoristil dolgo podajo Martena de Roona, Robin Gosens v 19. in Luis Muriel v 21. minuti. A Torinčani so že pred polčasom poskrbeli za negotovo nadaljevanje. V drugi polovici tega dela igre so pritisnili in dvakrat zadeli, Andrea Belottije gol dosegel v 42. minuti, ko je najprej neuspešno izvedel najstrožjo kazen in nato v mrežo pospravil odbito žogo, Gleison Bremerpa v prvi minuti dodatka. Iličić, ki je pri treh golih v sezoni, je v 59. minuti mesto na igrišču prepustil Alekseju Mirančuku, so pa gosti v 70. minuti drugič na tekmi zatresli okvir vrat, Wilfried Singo je z roba kazenskega prostora oplazil prečko. S podobno mero je v 76. minuti vrnil Mirančuk, ki je zatresel vratnico. Je pa Torino izenačil v 84. minuti, ko je Federico Bonazzolizadel z glavo po prostem strelu Simoneja Verdija. icon-link Statistika tekme Atalanta – Torino. FOTO: Sofascore.com Sassuolo je ob isti uri gostil Spezio in izgubil z 1:2. Že v petek je Inter s Samirjem Handanovićemv gosteh premagal Fiorentino z 2:0 in vsaj začasno skočil tudi na vrh lestvice, kjer ima točko prednosti pred mestnim tekmecem Milanom. icon-expand icon-expand Izidi 21. kroga Serie A: Atalanta ‒ Torino 3:3 (3:2)

Iličić 14., Gosens 19., Muriel 21., Belotti 42., Bremer 46., Bonazzoli 84.

Josip Iličić (Atalanta) je igral do 59. minute. Fiorentina ‒ Inter 0:2 (0:1)

Barella 31., Perišić 52.

Samir Handanović (Inter) je igral vso tekmo. Sassuolo ‒ Spezia 1:2 icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke