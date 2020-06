Zveza potrdila načrte: Serie A v skrajni sili tudi s končnico

Italijanska nogometna zveza (Figc) je v ponedeljek potrdila načrte za končnico ali uporabo posebnega algoritma za primer, da sezone 2019/20 ne bi mogli izpeljati po tradicionalnem razporedu. Predlog predsednika Figc Gabrieleja Gravineso sprejeli soglasno, trije predstavniki Serie A pa niso glasovali. Klubi naj bi se sicer zavzemali za to, da v primeru, da ne bi mogli razglasiti prvaka, ne bi prišlo niti do selitev v nižji rang tekmovanja.

"Danes je zmagal nogomet, pokazali smo enotnost," je bil zadovoljen Gravina. "Od samega začetka smo podpirali potrebo po tem, da ne ostanemo izven mednarodnega prizorišča. Med velikimi petimi (prvenstvi, op. a.) smo se štirje odločili, da naše sezone dokončamo. Lega Serie A iz vsega tega ne bo izšla kot poraženka. Preprosto pa nekateri predlogi niso bili sprejeti, ker se niso skladali z našimi odločitvami v prejšnjem mesecu."

'Neuporabna naloga'

Elitno italijansko prvenstvo so prekinili 9. marca, ponovno pa naj bi se začelo 20. junija in se v celoti izpeljalo do 2. avgusta. Do konca je še 12 krogov in štiri tekme, ki so jih v 25. krogu prestavili. Juventus, pri katerem so v Serie A odkrili prve okužbe z novim koronavirusom pri branilcu Danieleju Ruganiju, lovi rekordni deveti zaporedni naslov in ima točko prednosti pred Laziem. Tretji Inter iz Milana, kjer brani nekdanji slovenski reprezentant Samir Handanović, zaostaja že za devet točk za vodilnim klubom iz Torina, a ima v žepu še eno prestavljeno tekmo. Glede formata (morebitne) končnice sicer še ni informacij.

"Nismo se še odločili o podrobnostih, a to bomo storili pred začetkom sezone, skupaj z (vodstvom ligaškega tekmovanja, op. a.) Lego Serie A,"je še dodal Gravina."Mislim, da bi bila to neuporabna naloga, ker upam, da se bo sezona razpletla po običajni poti."

Če tekem ne bodo morali izpeljati zaradi časovne stiske ali poslabšanja epidemiološke slike, želijo odgovorni sezono najraje izpeljati s končnico. Če bi moral o končnih uvrstitvah odločati algoritem, najverjetneje ne bi razglasili prvaka, razen če bo v tistem trenutku, ko bi se tekmovanje spet ustavilo, vodilni klub vodil s takšno prednostjo, da bi bil boj za tako imenovani scudetto že odločen. Končni točkovni izplen vsake ekipe bo seštevek povprečja osvojenih točk na domačih in gostujočih tekmah, ki ga bodo pomnožili s preostalimi tekmami.

Berlusconi z Monzo že v Serie B

Zaenkrat tudi še ni jasno, kaj se bo zgodilo, če se bodo nogometaši določene ekipe med treningi oziroma tekmami okužili. Trenutno bi morala celotna ekipa v 14-dnevno izolacijo, kar bi seveda še dodatno otežilo izvedbo sezone.

"Če bo trend okužb to dovoljeval, upam, da lahko vladni strokovnjaki pregledajo ukrepe,"si je še zaželel Gravina. Krovna italijanska nogometna zveza je tudi zagrozila s kaznimi za ekipe, ki bi kršile striktne zdravstveno-varnostne protokole, ki bodo veljali ob nadaljevanju prvenstva. Omenjajo denarne kazni in celo kazenski umik iz prvenstva, seveda odvisno od resnosti kršitve. Figc je napovedala, da se bo v primeru, da sezone ne bodo mogli nadaljevati 20. junija, do 10. julija odločila, kakšna je usoda aktualne sezone. Zaenkrat je končni rok za njeno izvedbo 20. avgust, v ponedeljek pa so se tudi odločili za odpoved ženske Serie A. Najelitnejši moški prvenstvi, Serie A in drugoligaška Serie B, sta še edini, ki se nista končali.

V Serie C, ki predstavlja tretji rang tekmovanja, je sezone prav tako konec. Monza, ki je v lasti vplivnega Silvia Berlusconija, je skupaj z Vicenzo in Reggino napredovala v Serie B, vsi omenjeni klubi so vodili v svojih skupinah. V Serie B bo s pomočjo dodatnih kvalifikacij napredovala še ena ekipa iz Serie C. Figc je še napovedal, da bo letošnji poletni prestopni rok potekal od 1. septembra do 5. oktobra.