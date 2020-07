Cagliari z Valterjem Birso do remija v Firencah, Napoli znova na petem mestu

Dvoboj Francka Riberyja in Radje Nainggolana.

Živahno srečanje na stadionu Artemio Franchi se je sicer končalo brez zadetkov, čeprav sta imeli obe ekipi kar nekaj zrelih priložnosti. Gostje so bili najbolj nevarni v začetku drugega dela igre, ko so v obdobju le nekaj minut kar trikrat nevarno zapretili. Najlepšo priložnost je zapravil Nahitan Nandez , ko se je z odlično parado proslavil Bartlomiej Dragowski . Pri domačih je 75 minut odigral Franck Ribery , ki je imel pred dnevi težave z vlomilci, po katerih je dejal, da je morda že odigral zadnjo tekmo v dresu Fiorentine.

Istočasno sta se merila še Genoa in Napoli. Gostje so z zmago znova skočili na peto mesto pred Milan. Za tri točke sta poskrbela Dries Mertens v prvem in Hirving Lozanov drugem polčasu, med obema zadetkoma gostov je za domačine izenačil Edoardo Goldaniga, ki je izkoristil natančno podajo iz kota. Na koncu je bilo 1:2.