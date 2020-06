Po preobratu v Bergamu se je Lazio pobral s preobratom v Rimu

V 60. minuti je Gleisom Bremer zmanjšal zaostanek Torina, ki se je povsem vrnil v igro v 65. minuti, ko je zadel še prvi strelec kluba Andrea Belotti . Toda že štiri minute pozneje je Cagliari spet pobegnil po uspešno izvedeni najstrožji kazni Joaa Pedra in prednost ohranil do konca. Tega na klopi ni dočakal trener domače ekipe Walter Zenga , ki mu je sodnik pokazal rdeči karton. Zadnjeuvrščena Brescia pa je odlično začela in hitro povedla z goloma Alfreda Donnarumme in Alessandra Semprinija , a se je Genoa do točke privlekla z dvema najstrožjima kaznima, ki sta ju unovčila Iago Falque in Andrea Pinamonti .

Po petkovi zmagi Juventusa proti Lecceju so italijanski nogometni prvoligaši v soboto 28. krog nadaljevali s tremi obračuni. Na prvem od dveh zgodnejših sta se Brescia in Genoa razšli z 2:2, Cagliari pa je s 4:2 premagal Torino. Sardinci so brez pomoči nekdanjega slovenskega reprezentanta Valterja Birse , ki ga ni bilo v kadru, povedli v 12. minuti z volejem Nahitana Nandeza z roba kazenskega prostora, prednost pa je podvojil Giovanni Simeone v 18. minuti. Radja Nainggolan je v prvem napadu drugega polčasa z natančnim strelom z okoli 17 metrov po tleh povišal že na 3:0.

Lazio še ni predal bitke, po preobratu padla Fiorentina

Večerni obračun je bil v bitki za naslov veliko pomembnejši, saj je rimski Lazio, prvi zasledovalec serijskega prvaka Juventusa, v domači dvoboj s Fiorentino krenil s kar sedmimi točkami zaostanka za Torinčani. Simone Inzaghije po bolečem porazu v Bergamu, kjer so belo-sinje modri proti Atalanti zapravili vodstvo z 2:0, od prve minute ponudil priložnost Bastosu, Marcu Paroluin Felipeju Caicedu, ki je bil namesto Joaquina Correepartner prvemu strelcu prvenstva Ciru Immobileju. Giuseppe Iachini, ki ni smel sedeti na klopi vijoličastih, se je odločil aktivirati tudi veterana Francka Riberyjain kar 15 let mlajšega Patricka Cutroneja, v zvezni vrsti pa sta tekmo začela tudi Rachid Ghezzal in Milan Badelj.

Kot prvi je v šesti minuti z glavo zapretil Caicedo, a ni bil natančen, v visokem ritmu pa večjih priložnosti ni bilo do 25. minute, ko je mrežo domačih načel Ribery. Izkušeni krilni napadalec in dolgoletni član Bayerna je po samostojni akciji mojstrsko ukanil Patricater Parola, se sprehodil v kazenski prostor in zadel z natančnim strelom ob bližnjo vratnico. Po tem, ko je bil premagan Thomas Strakosha, bi že v enem naslednjih napadov kmalu moral po žogo v svojo mrežo tudi Bartlomiej Dragowski, a je po podaji iz kota odlično ustavil strel Parola z glavo. Po obdobju s številnimi prekrški je tempo ostajal visok, Caicedo pa je v 36. minuti z glavo zapravil še en dober predložek pred vrati Fiorentine. Do konca polčasa velja omeniti še obetaven poskus s prostega strela Luisa Albertain eno redkih priložnosti za Immobileja, ki ga je Dragowski sicer ustavil, kasneje pa je bil dosojen tudi prepovedani položaj.

Viola blizu golu za 2:0, nato sledilo izenačenje

Fiorentina je dobro začela tudi drugi polčas in Gaetano Castrovillije prišel v ugoden položaj za strel, a je bil Strakosha na mestu, nič pa ni mogel storiti nekaj minut kasneje, ko je Ribery zaposlil Ghezzala, njegov alžirski "rojak" pa je zadel oddaljenejšo vratnico že premaganega Albanca v golu Lazia. Nikola Milenkovićje v 60. minuti znova resno zapretil golu domačih, njegov projektil z roba kazenskega prostora pa je preletel vrata Strakoshe.Jony Rodriguezje v 64. minuti odgovoril z lastno "bombo" z okoli 18 metrov, ki pa jo je pod prečko pričakal izvrstni Dragowski. Dve minuti kasneje je Lazio dobil najlepšo priložnost za izenačenje, ko so sodniki ocenili, da je Dragowski storil prekršek nad prodirajočim Caicedom. Najstrožjo kazen je brezhibno izvedel Immobile za svoj že 28. prvenstveni gol v tej sezoni. Immobile je imel hitro na nogi tudi vodstvo, ko ga je v 68. minuti na oddaljenejši vratnici našel Manuel Lazzari, a je volej italijanskega reprezentanta zletel prek vrat.

Sledil je odgovor Fiorentine in samostojna akcija Ghezzala, ki si je priigral strel z roba kazenskega prostora, a je žoga švignila mimo daljše vratnice verjetno vnovič nemočnega Strakoshe. Ko je že kazalo, da bo Lazio storil morda že usodno napako v lovu na Juventus, pa je udaril Alberto, ki je na robu kazenskega prostora najprej neuspešno podajal, nato pa odbito žogo z natančnim strelom po tleh pospravil v mrežo Fiorentine. Ta je v zadnjih sekundah štiriminutnega sodnikovega podaljška ostala še brez Dušana Vlahovića, čigar udarec s komolcem je opazila VAR-soba in sledila je izključitev. A rezultat se ni spremenil, tako da razlika med prvo- in drugouvrščeno ekipo spet znaša štiri točke, medtem ko Inter s Samirjem Handanovićem na tretjem in Atalanta z Josipom Iličićem na četrtem mestu zaostajata še za dodatnih sedem oziroma enajst točk, a morata tekmi 28. kroga še odigrati.

Izidi italijanske Serie A, 28. krog:

Lazio ‒ Fiorentina 2:1 (0:1)

Immobile 65./11-m, Alberto 83.; Ribery 25.

RK: Vlahović 90./Fiorentina

Cagliari ‒ Torino 4:2 (2:0)

Nandez 12., Simeone 17., Nainggolan 46., Pedro 68./11-m; Bremer 60., Belotti 66.

Valterja Birse (Cagliari) ni bilo v ekipi.

Brescia ‒ Genoa 2:2 (2:1)

Donnarumma 10., Semprini 13.; Falque 38./11-m, Pinamonti 69./11-m

Roka Vodiška (Genoa) ni bilo v ekipi.