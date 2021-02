Lautaro in Lukaku z zadetki ter Handanović s paradami obarvali Milano v črno-modro

Rdeče-črni so bili kar nekoliko v šoku, šele v drugi polovici prvega dela pa so tudi sami prišli do prve priložnosti. Po zmedi v kazenskem prostoru je s petko iznajdljivo sprožil Zlatan Ibrahimović , a je bil Samir Handanović dovolj zbran in je njegov poskus brez večjih težav ujel. Je pa bil slovenski vratar brez možnosti nekaj minut kasneje, ko je s kakšnih 12 metrov z desnico streljal Theo Hernandez , a je žoga na srečo Interja šla za malenkost mimo desne vratnice gostov. Pred odmorom je za Milan še enkrat sprožil Ibrahimović, a je znova odlično posredoval Handanović. Na drugi strani je Donnarumma s parado ubranil nizek strel Ivana Perišića po prodoru z leve strani, Milan Škriniar pa je s strelom z glavo po podaji Eriksena zadel okvir vrat.

Varovanci Antonia Conteja so derbi začeli atomsko in povedli že v peti minuti. Achraf Hakimi je s svoje polovice podal globinsko žogo na Romeluja Lukakuja na desni strani, ta je nezaustavljivo prodrl proti vratom Gianluigija Donnarumme , kjer je iskal Lautara Martineza . S prvo podajo sicer ni bil uspešen, saj je obramba Milana uspela odbiti, a je žoga zopet prišla do Belgijca, ki je v drugo v slogu najboljših "desetk" serviral na glavo osamljenemu Lautaru, ki mu ni bilo težko zabiti za 0:1.

Prvič po aprilu 2011 se je zgodilo, da sta milanski ekipi mestni derbi pričakali na prvem oziroma drugem mestu lestvice Serie A. Črno-modri so se na vrh povzpeli v prejšnjem krogu, ko so doma ugnali Lazio s 3:1, Milan pa je presenetljivo klonil na gostovanju pri Spezii. Moštvi sta se pred mesecem dni pomerili tudi v italijanskem pokalu, ko je v polfinale po zelo vroči tekmi, v kateri je bil izključen Zlatan Ibrahimović , napredoval Inter. Junak čete Antonia Conteja je bil tedaj rezervist Christian Eriksen , ki je v sodniškem dodatku dosegel izjemen zadetek s prostega strela.

Milan je v drugi polčas krenil povsem drugače. Že v prvi minuti nadaljevanja je Ante Rebić priboril kot, po katerem je do strela prišel Ibra, a mu je Interjev vratar s sijajnim posredovanjem preprečil veselje. V nadaljevanju iste akcije je streljal še Alexis Saelemaekers, a se Handanović tudi tokrat ni dal. Že v naslednji minuti je bil blizu izenačenju šeSandro Tonalli, še tretjič pa se je izjemno izkazal tokrat sijajno razpoloženi 36-letni Ljubljančan.

Nasploh so bili varovanci Stefana Piolija na začetku drugega polčasa boljši, a tako kot v prvem je tudi v drugem do zadetka prišel Inter. V 57. minuti je Eriksen na levi strani lepo odložil Perišiću, ta pa je iz neposredne bližine podal Lautaru, ki je nato le še porinil žogo v prazno Milanovo mrežo za povišanje prednosti. V 63. minuti bi lahko do svojega prvega zadetka prišel še Lukaku, a se je izkazal Donnarumma. Tri minute kasneje pa niti 21-letni Milanov vratar ni mogel preprečiti novega povišanja. Belgijski stroj za zadetke je dobil žogo nekaj metrov od črte, ki označuje polovico igrišča, in jo nato v svojem slogu popeljal mimo Alessia Romagnolija in z nizkim, natančnim in predvsem dovolj močnim strelom poslal v Milanovo mrežo. Lukaku je s tem postal prvi Interjev nogometaš poBenitu Lorenzijuin letu 1950, ki je v polno meril na štirih zaporednih milanskih derbijih.

Do konca se izid ni več spreminjal. Handanović je ubranil vse, sicer precej jalove, poskuse domačih za veliko zmago Interja s 3:0. To je bil za Milan drugi zaporedni poraz, po katerem za mestnim tekmecem zaostaja že za štiri točke.

Na portalu Football Criticsi je Handanović za svojo predstavo prislužil oceno 9,5, s čimer je bil najbolje ocenjeni posameznik srečanja. "Slovenskega veterana so v tej sezoni močno kritizirali, v zadnjih tednih pa je zopet v pravi formi. Samo Handanoviću se lahko Inter zahvali, da je na začetku prvega dela ostal v prednosti, ko je Milan oblegal njegova vrata. Tri parade v dveh minutah so dokončno prevesile tehtnico na stran gostov, drugi zadetek Lautara pa je bil nato le še pika na i,"so ob tem zapisali na omenjenem portalu.