Napoli kos izzivu Juveta, Milan na San Siru zamudil prvi vlak Lige prvakov

Napoli lahko novo uvrstitev v skupinski del Lige prvakov dokončno potrdi z domačo zmago nad Verono v zadnjem krogu. Dvoboja v Firencah sicer gostje niso začeli najbolj odločno, potem ko so v zadnjih petih krogih Gattusovi varovanci skupaj dosegli kar 17 golov. Dušan Vlahovićin Franck Ribersta se znašla v zrelih priložnostih, čeprav je bil najbližje zadetku ravno kasnejši junak Insigne, ki je s precejšnje razdalje s prostega strela zatresel prečko.

V drugem polčasu je Napoli zaigral bolje in dobil najlepšo možno priložnost, ko so mu sodniki po dolgem ogledu VAR-posnetkov dosodili najstrožjo kazen. Odgovornost je kot vedno na svoja pleča prevzel kapetan Insigne in imel veliko sreče, da je v drugem poskusu le uspel zatresti mrežo vijoličastih. Dobrih deset minut kasneje je Piotr Zielinski ob Venutiju, ki so mu kasneje tudi pripisali drugi zadetek, zabil zadnji žebelj v domačo krsto.

Milan ni uspel premagati Cagliarija

Ekipa iz Napolija je zdaj na lestvici spet tretja za Atalanto Josipa Iličića, ki si je tretje leto zaporedoma priigrala nastop v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. AC Milan se je na večerni tekmi uspel zgolj izenačiti z Neapeljčani, saj je Cagliari na San Siru uspel iztržiti remi (0:0). Rdeče-črni bi v primeru zmage po več letih odsotnosti tudi matematično potrdili preboj v Ligo prvakov, a niso uspeli streti sardinske ekipe.

Točko za Napolijem in Milanom je pred zadnjim krogom Juventus, ki je v soboto s 4:3 slavil v domačem Torinu proti sveže okronanemu prvaku Interju. Odločitev o udeležencih Lige prvakov bo tako znana prihodnji teden. Juventus, ki ni odvisen le od svoje zmage, bo gostoval v Bologni, Milančani v Bergamu pri Atalanti, Napoli pa bo doma kot že rečeno gostil moštvo iz Verone.

Inzaghijevi se oklepajo zadnje rešilne bilke

Nove zmage se je v nedeljo veselila tudi Sampdoria, ki je z 1:0 ugnala Udinese. Šele dve minuti pred koncem je odločilni gol z enajstih metrov dosegel prekaljeni strelec Fabio Quagliarella. V obračunu začelja pa sta se Benevento in Crotone razšla brez zmagovalca (1:1). Crotone je do točke prišel v sodnikovem podaljšku in z igralcem manj (že v 24. minuti je bil izključen branilec Vladimir Golemić), ko je Nigerijec Simyzadel za izenačenje. Pred tem so domači vodili vse od 13. minute, ko je zadel stari znanec slovenskih zelenic Gianluca Lapadula. Moštvo Filippa Inzaghijabi v primeru, da Torino pred njihovim medsebojnim obračunom na zadnji dan sezone v 37. krogu vknjiži vsaj točko, že izpadlo iz Serie A, sicer se lahko z zmago nad "biki" še vedno reši izpada.

V nedeljo je tekma čakala še Jasmina Kurtića, ki je po že potrjeni selitvi v drugoligaški rang tekmovanja s Parmo gostil Sassuolo. Ob polčasu je bil izid še izenačen (1:1), Gregoire Defrelin Jeremie Boga pa sta črno-zelene v drugem delu tekme ponesla do zmage, ki je na osmem mestu z dvema točkama zaostanka za sedmo Romo tudi ohranila možnosti za igranje v evropskih tekmovanjih. Parma bo imela v zadnjem krogu vsaj priložnost, da se v Serie B ne preseli z zadnjega, 20. mesta, kjer ima dve točki zaostanka za Crotonejem.