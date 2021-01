Gasperini tvegal in se uštel: Iličić s klopi ni prinesel preobrata

Atalanta si je že drugič zapored in drugič v klubski zgodovini zagotovila napredovanje v izločilne boje Lige prvakov. V osmini finala Iličića in soigralce čaka 13-kratni prvak Real Madrid, prenos boste lahko 24. februarja spremljali samo na Kanalu A in VOYO.

Na stadionu Dacia Arena sta se pomerili ekipi, ki v zadnjem času beležita povsem drugačni rezultatski krivulji. Udinese je na zadnjih šestih tekmah zbral le dve točki, Atalanta pa se je z razigranim Josipom Iličićem v tem obdobju ponašala s stoodstotnim izkupičkom. Trener Gian Piero Gasperini je slovenskega reprezentanta v prvem polčasu pustil na klopi in že v prvi minuti so Videmčani povedli, ko je samostojno akcijo z lepim strelom po vsega 23 sekundah uspešno zaključil Roberto Pereyra . Atalanta je prevzela pobudo, a najresneje domačim zapretila šele v 35. minuti, ko je Juan Musso z odličnim posredovanjem ustavil Atalantinega "novinca" Joakima Maehleja , ki ga je z glavo zaposlil Aleksej Mirančuk .

Po akciji Luisa Murielain Rafaela Toloijaje moral biti Musso spet na mestu v 40. minuti, nato pa so belo-črni na drugi strani zapravili lepo priložnost za povišanje vodstva: napako pri oddaji žoge je storil vratar Pierluigi Gollini, na katerega je pritisnil Pereyra, ki je nato padel, a sodnik ni zapiskal za najstrožjo kazen. Sledila je kazen v obliki izenačujočega zadetka Muriela: Kolumbijec je že svoj osmi gol na zadnjih osmih tekmah dosegel po podaji Mattea Pessinein prodoru v kazenski prostor, kjer je bil srečnejši in spretnejši od Rodriga de Paula in do tedaj nepremagljivega vratarja Mussa.