Malinovskij vodil Atalanto do zmage, Iličić spočit v Ljubljano

Josip Iličić je odigral le slabih 20 minut tekme med Hellas Verono in Atalanto, ki je na gostovanju v mestu Romea in Julije slavila z 2:0. Pri obeh golih je sodeloval Ruslan Malinovskij, ki ni najbolj blestel ob nedavnem slovesu od Lige prvakov, tokrat pa se je podpisal pod zadetek z enajstih metrov in podajo za drugi gol do Duvana Zapate. Atalanta je, vsaj začasno, na tretjem mestu na lestvici ujela Juventus.

icon-expand Malinovskij je bil po precej povprečni predstavi na povratni tekmi z Realom tokrat gonilna sila Atalante. FOTO: AP

Josip Iličićje na klopi začel tudi ob gostovanju v Veroni, kjer sta se pomerila učenec in učitelj, Ivan Jurićin Gian Piero Gasperini. Slednji je tokrat od prve minute za razliko od tekme z madridskim Realom v Ligi prvakov računal tudi na kolumbijskega hrusta Duvana Zapato, medtem ko je slovenski reprezentant na priložnost čakal na klopi stadiona, na katerem je leta 2018 dosegel svojega prvega od skupno štirih "hat-trickov" v Serie A, vse seveda v dresu Atalante. Verona je dobila prvi obračun tekoče sezone v Bergamu (0:2) in tudi tokrat je bil obračun izjemno izenačen, šele v 24. minuti velja izpostaviti poskus Cristiana Romera po prostem strelu Ruslana Malinovskija, a je bil Marco Silvestrina mestu. Štiri minute kasneje je dobro poskušal Davide Faraoni, ki ga je zaposlil Antonin Barak, a je njegov poskus blokiral Jose Luis Palomino. Pritisk Atalante je bil vedno večji in Silvestri je v 31. minuti še ustavil diagonalen strel Zapate, a ga je odbil v kot, po katerem je Atalanta dobila najstrožjo kazen. Žoga je v roko zadela Federica Dimarcain sodnik Luca Pairetto je hitro pokazal z bele pike, kamor si je žogo za namestil Malinovskij in jo zanesljivo poslal v mrežo, tudi Silvestri pa njegove namere ni "prebral". Po krasni podaji Mattea Pessinebi lahko Zapata v 37. minuti povišal tudi na 2:0, a je sam pred vratarjem zadel okvir gola. Kolumbijec se je še pred polčasom odkupil s prekrasnim zadetkom, ko je po podaji Malinovskega prehitel Mattea Lovatain žogo elegantno poslal mimo Silvestrija.

icon-link Statistika tekme Hellas Verona – Atalanta. FOTO: Sofascore.com

Iličić dvakrat blizu

Jurić je drugi polčas začel s kar trojno menjavo, v igro je 45-letni Splitčan, sicer nekdanji hrvaški reprezentant, ki je bil Gasperinijev pomočnik pri Interju in Palermu, poslal Stefana Sturara, Darka Lazovića in Destinyja Udogieja. Verončani so vajeti igre vzeli v svoje noge, a se niso uspeli "pohvaliti" z nobeno zrelejšo priložnostjo. Atalanta, ki je tokratni obračun začela z nevsakdanjo postavitvijo 4-2-3-1, se je prebudila, v 63. minuti pa spet zadela po prostem strelu Malinovskega, a so sodniki zadetek razveljavili zaradi prekrška oziroma igre z roko strelca Romera. Gasperini je v 64. minuti opravil dvojno menjavo in v igro poslal Joakima Maehlejain Maria Pašalića, medtem, ko je Iličić še čakal na klopi, pa bi Hellas prek Lazovića kmalu znižal izid, a se je v 74. minuti z izvrstnim posredovanjem izkazal Pierluigi Gollini, potem ko je nekoč najboljši mladi nogometaš srbskega prvenstva ušel za hrbet Maehleju in prišel do strela znotraj kazenskega prostora.

icon-link Statistika Josipa Iličića na tekmi Hellas Verona – Atalanta. FOTO: Sofascore.com

Iličić je svojo priložnost skupaj z Luisom Murielomdočakal v 77. minuti, ko je Gasperini iz igre potegnil Pessino in Zapato. Dve minuti kasneje je Muriel že tekel proti podaji Iličića in cilj zgrešil le za nekaj centimetrov. V 86. minuti je vratom Hellasa zapretil tudi Iličić, a je bil njegovemu močnemu strelu z levico kos Silvestri. Minuto kasneje je Muriel dodobra "premešal" domačo obrambo, "evrogol" pa mu je preprečila vratnica. Enaka usoda je doletela Iličića, ki je iz obrata zadel stičišče vratnice in prečke na začetku sodnikovega podaljška. Atalanta je s tremi točkami na tretjem mestu ujela Juventus (55), ki pa ima kar dve tekmi manj od Bergamčanov, le točko več od črno-modrih ima AC Milan (56) na drugem mestu, medtem ko vodilni Inter zaradi izbruha okužb z novim koronavirusom v klubu do začetka reprezentančnega premora ne bo več igral, s tekmo manj od Atalante pa vodi s 65 točkami.

icon-expand

Izidi 28. kroga Serie A: Hellas Verona ‒ Atalanta 0:2 (0:2)

Malinovskij 33./11-m, Zapata 42.

Josip Iličić (Atalanta) je igral od 77. minute. - že odigrano:

Spezia ‒ Cagliari 2:1

Crotone ‒ Bologna 2:3 - prestavljeno:

Inter ‒ Sassuolo