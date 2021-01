Roma in Spezia odigrali še drugo 'noro' tekmo v nekaj dneh

Že tretjič v tej sezoni je tekmo Rome s klopi spremljal nekdanji branilec Olimpije in Brava, 18-letni Amir Feratović, ki je bil spet priča srhljivki na olimpijskem stadionu. Tam se je le nekaj ur prej odvila neverjetna tekma istih tekmecev, in sicer v italijanskem pokalu, kjer je Spezia po podaljšku slavila s 4:2. Obračun sta zaznamovali tudi dve izključitvi v domačih vrstah v razmaku vsega nekaj sekund po začetku prvega podaljška, še bolj pa poteza domačega trenerja Paula Fonsece, ki je z menjavo (že šesto na tekmi) v podaljšku kršil veljavna nogometna pravila.

Tekma je bila tako kljub zmagi Spezie registrirana z izidom 0:3, Romi pa se je na sobotni ligaški tekmi uspelo maščevati gostom. A spet ni šlo brez drame, saj so se "sinovi volkulje" do zmage dokopali šele globoko v sodnikovem podaljšku. Po vodilnem zadetku Borje Mayorala je izenačil Roberto Piccoli, nato pa sta na začetku drugega polčasa Mayoral in Rick Karsdorp hitro poskrbela za prepričljivejši naskok Rimljanov. Toda po tem, ko je v 59. minuti izid znižal Diego Farias, se Romi ni uspelo še enkrat občutneje odlepiti in Daniele Verdeje v 90. minuti izenačil na 3:3. Remi je v 92. minuti preprečil Lorenzo Pellegrini, ki je po podaji Bruna Peresaprinesel vse tri točke domačim. Ti imajo hude težave s poškodbami in/ali boleznimi, saj so bili tokrat poleg že dalj časa odsotnega Niccola Zaniolaodsotni tudi Edin Džeko, Henrik Mhitarjanin Pedro Rodriguez, medtem ko je moral branilec Gianluca Mancinipočivati zaradi kartonov.