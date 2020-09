Inter s petardo prek Beneventa, Spezia presenetila v Vidmu

V nadaljevanju smo videli še dva zadetka, po enega na obeh straneh. Na 1:5 je povišal Lautaro Martinez , Caprari pa je v 76. s svojim drugim zadetkom le nekoliko ublažil poraz domačih čarovnic, ki so po dveh krogih z zmago in porazom na 12. mestu.

Samir Handanović v prvi tretjini tekme ni imel pravega dela in morda je bil prav to razlog za zanj neobičajno napako v 34. minuti. "Sarma" je namreč žogo podal naravnost na nogo Gianluce Caprarija , ki je podarjeno darilo pretvoril v zadetek upanja. A tudi to ni trajalo dolgo. V 42. minuti je na 4:1 v korist Interja povišal Hakimi, ki je izkoristil tragikomično napako domače obrambe.

Spezia presenetila Videmčane

Domači Udinese je bil proti novinki Spezii v vlogi velikega favorita, ki pa je na igrišču ni potrdil. Gostje so prvič zabili že v drugi minuti, ko se je veselil Matteo Ricci, a je njegov zadetek zaradi domnevnega prepovedanega položaja enega od soigralcev razveljavil VAR. V 29. minuti pa so gostje le prišli do prednosti, ko je z glavo zabil bolgarski napadalec Andrej Galabinov.

V drugem polčasu so "Friulani" krenili na vse ali nič. Od 66. minute so igrali tudi z igralcem več, ko je bil izključen Claudio Terzi, a jim tudi to ni pomagalo. Gostujoča vratarja Jeroen Zoet in Rafael, ki je Nizozemca nadomestil v 64. minuti, sta bila vselej na pravem mestu. Za piko na i sijajnega večera Spezie pa je tik pred koncem po protinapadu poskrbel Galabinov. To je bila prva zmaga Spezie v tej sezoni, Udinese pa je zabeležil še drugi poraz.